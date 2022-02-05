Стали известны подробности выборов нового президента КФФ

Стало известно, по какому принципу пройдут выборы президента Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации неофициальных источников, выборы состоятся 28 февраля в рамках отчетно-перевыборной конференции. За 20 дней до ее проведения, то есть 8 февраля включительно, должна завершиться регистрация кандидатов на этот пост. Их выдвижение обеспечивают региональные федерации, куда входят спортивные организации (ассоциации футзала и детские школы).

Выбирать будут те же члены федерации, куда входят региональные федерации и спортивные организации.

Кто кандидаты?

Сейчас известно о трех кандидатах на этот пост. От федерации футбола Нур-Султана выдвинут экс-вратарь сборной Казахстана и многих клубов КПЛ Давид Лория.

От Карагандинской областной федерации футбола представлен Адилет Барменкулов. А Актюбинская федерация футбола выдвинула действующего главу Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжаса Абраева.

Вероятно, в предстоящие дни будут известны имена других выдвиженцев. Сейчас неофициальные источники в числе возможных кандидатов называют бывших казахстанских футболистов Дидара Сыдыкбека, Самата Смакова и Ерлана Джарылкасымова. Последний характеризуется самой загадочной фигурой изо всех участников. Помимо этого, указывается, что генсек КФФ Азамат Айтхожин решил не выдвигаться.

Как президенты КФФ избирались раньше

Отметим, что предыдущие руководители КФФ избирались подобным образом. В феврале 2018 года Адильбек Джаксыбеков, выдвинутый региональными федерациями таким образом, повторно занял этот пост. Ранее Джаксыбеков возглавлял КФФ с 2007 по 2014 год.

В декабре 2014 года Ерлан Кожагапанов, будучи единственным кандидатом на пост главы Казахстанской федерации футбола, победил на внеочередной выборной конференции. Осенью 2016-го Кожагапанов досрочно покинул этот пост.

Некоторое время после ухода Ерлана Токтархановича президентом федерации на временной основе был ветеран казахстанского футбола Сеильда Байшаков. В ноябре того же года Байшаков на внеочередной выборной конференции был избран новым руководителем организации. Его срок у руля КФФ должен был завершиться лишь осенью 2020 года, но в феврале 2018-го он официально подал в отставку. Байшакову было присвоено звание "Почетный деятель Казахстанской федерации футбола". После этого президентом был избран Джаксыбеков.

Фото: КФФ (1,3,4,5), ПФЛК (2)