 ikx5jx9l9jQWL33PkSNLiOMLub0e0VdHs8zKPj8C
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Расписание выступлений казахстанцев на ОИ-2022
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Стали известны подробности выборов нового президента КФФ

Стали известны подробности выборов нового президента КФФ
©КФФ
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Стало известно, по какому принципу пройдут выборы президента Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации неофициальных источников, выборы состоятся 28 февраля в рамках отчетно-перевыборной конференции. За 20 дней до ее проведения, то есть 8 февраля включительно, должна завершиться регистрация кандидатов на этот пост. Их выдвижение обеспечивают региональные федерации, куда входят спортивные организации (ассоциации футзала и детские школы). 

Выбирать будут те же члены федерации, куда входят региональные федерации и спортивные организации.

Кто кандидаты?


Сейчас известно о трех кандидатах на этот пост. От федерации футбола Нур-Султана выдвинут экс-вратарь сборной Казахстана и многих клубов КПЛ Давид Лория.

Стали известны подробности выборов нового президента КФФ. Фото 1

От Карагандинской областной федерации футбола представлен Адилет Барменкулов. А Актюбинская федерация футбола выдвинула действующего главу Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжаса Абраева.

Стали известны подробности выборов нового президента КФФ. Фото 2

Вероятно, в предстоящие дни будут известны имена других выдвиженцев. Сейчас неофициальные источники в числе возможных кандидатов называют бывших казахстанских футболистов Дидара Сыдыкбека, Самата Смакова и Ерлана Джарылкасымова. Последний характеризуется самой загадочной фигурой изо всех участников. Помимо этого, указывается, что генсек КФФ Азамат Айтхожин решил не выдвигаться.

Как президенты КФФ избирались раньше

Отметим, что предыдущие руководители КФФ избирались подобным образом. В феврале 2018 года Адильбек Джаксыбеков, выдвинутый региональными федерациями таким образом, повторно занял этот пост. Ранее Джаксыбеков возглавлял КФФ с 2007 по 2014 год.

Стали известны подробности выборов нового президента КФФ. Фото 3

В декабре 2014 года Ерлан Кожагапанов, будучи единственным кандидатом на пост главы Казахстанской федерации футбола, победил на внеочередной выборной конференции. Осенью 2016-го Кожагапанов досрочно покинул этот пост.

Стали известны подробности выборов нового президента КФФ. Фото 4

Некоторое время после ухода Ерлана Токтархановича президентом федерации на временной основе был ветеран казахстанского футбола Сеильда Байшаков. В ноябре того же года Байшаков на внеочередной выборной конференции был избран новым руководителем организации. Его срок у руля КФФ должен был завершиться лишь осенью 2020 года, но в феврале 2018-го он официально подал в отставку. Байшакову было присвоено звание "Почетный деятель Казахстанской федерации футбола". После этого президентом был избран Джаксыбеков.

Стали известны подробности выборов нового президента КФФ. Фото 5

Фото: КФФ (1,3,4,5), ПФЛК (2)

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КФФ ПФЛК Абраев Олжас Лория Давид Смаков Самат

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:31
Футбол
Стали известны подробности выборов нового президента КФФ Стали известны подробности выборов нового президента КФФ
Вчера , 20:29
Футбол
Зарубежный клуб объявил о переходе 22-летнего казахстанца Зарубежный клуб объявил о переходе 22-летнего казахстанца
Вчера , 18:48
Футбол
Реформы в "Кайрате" и возвращение в Европу. Зачем Вороговский снова уехал в Бельгию Реформы в "Кайрате" и возвращение в Европу. Зачем Вороговский снова уехал в Бельгию
Вчера , 13:52
Футбол
От лидеров "Астаны" до Вагнера Лава. Топ-5 легионеров, которые покинули КПЛ От лидеров "Астаны" до Вагнера Лава. Топ-5 легионеров, которые покинули КПЛ
Вчера , 09:56
Футбол
В России оценили игру Алипа по матчу с его победным голом В России оценили игру Алипа по матчу с его победным голом
3 февраля, 18:00
Футбол
Не только Меркель, или кого болельщики давненько не видели в сборной Казахстана Не только Меркель, или кого болельщики давненько не видели в сборной Казахстана
3 февраля, 16:09
Футбол
Минимум практики, максимум денег. Нужен ли клубам КПЛ бывший форвард "Кайрата"? Минимум практики, максимум денег. Нужен ли клубам КПЛ бывший форвард "Кайрата"?
3 февраля, 12:35
Футбол
"Мы же не любительская команда". В "Актобе" рассказали о приезде Гоу с лишним весом, контракте Покатилова и бюджете клуба "Мы же не любительская команда". В "Актобе" рассказали о приезде Гоу с лишним весом, контракте Покатилова и бюджете клуба
3 февраля, 11:39
Футбол
"Наш футбол "лежит на боку". Эксперт - о выдвижении Лории на пост президента КФФ и кандидатуре Боранбаева "Наш футбол "лежит на боку". Эксперт - о выдвижении Лории на пост президента КФФ и кандидатуре Боранбаева
3 февраля, 10:54
Футбол
"Кайрат" определился с зимними трансферами перед стартом в КПЛ "Кайрат" определился с зимними трансферами перед стартом в КПЛ
3 февраля, 07:41
Футбол
Нуралы Алип? "Зенит" опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы Нуралы Алип? "Зенит" опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы
2 февраля, 22:59
Футбол
Дебют в 15 лет, лидерство в сборной и травмы. Как талантливый казахстанец оказался в европейском клубе Дебют в 15 лет, лидерство в сборной и травмы. Как талантливый казахстанец оказался в европейском клубе
2 февраля, 17:49
Футбол
Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой
2 февраля, 17:20
Футбол
"Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина "Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина
2 февраля, 15:47
Футбол
Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе
2 февраля, 11:51
Футбол
Футбольные гены и бомбардирское чутье. Что нужно знать о 20-летнем новичке сборной Казахстана Футбольные гены и бомбардирское чутье. Что нужно знать о 20-летнем новичке сборной Казахстана
1 февраля, 22:05
Футбол
Непроходимый Алип. Как казахстанец "возит" Дзюбу и Малкома в "Зените" Непроходимый Алип. Как казахстанец "возит" Дзюбу и Малкома в "Зените"
1 февраля, 20:46
Футбол
"К сожалению, этого не произошло". Казахстанский защитник рассказал о цели возвращения из России "К сожалению, этого не произошло". Казахстанский защитник рассказал о цели возвращения из России
1 февраля, 18:36
Футбол
"Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит" "Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит"
1 февраля, 18:25
Около спорта
Компания 1хBеt стала спонсором футбольной команды SD Family Компания 1хBеt стала спонсором футбольной команды SD Family
1 февраля, 15:38
Футбол
В "Кайрате" произвели изменения в руководстве В "Кайрате" произвели изменения в руководстве
30 января, 21:50
Футбол
Супергол от Жумаскалиева и Лории, футболист Данияр Елеусинов. Состоялся необычный матч звезд спорта и шоу-бизнеса Супергол от Жумаскалиева и Лории, футболист Данияр Елеусинов. Состоялся необычный матч звезд спорта и шоу-бизнеса
30 января, 19:50
Футбол
"Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности "Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности
29 января, 23:12
Футбол
Казахстанский футболист сыграл за европейского чемпиона Казахстанский футболист сыграл за европейского чемпиона
29 января, 12:39
Футбол
Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию
28 января, 17:42
Футбол
"Мы разговаривали с Бердыевым, у него глобальные планы". Талгаев - о составе "Кайрата" и шансах на чемпионство "Мы разговаривали с Бердыевым, у него глобальные планы". Талгаев - о составе "Кайрата" и шансах на чемпионство
28 января, 15:32
Футбол
Участник еврокубков от Казахстана сообщил о подписании контрактов с игроками Участник еврокубков от Казахстана сообщил о подписании контрактов с игроками
28 января, 15:12
Футбол
"В "Кайрате" он чуть время потерял". Эксперт - о просмотре Алипа в "Зените" и продаже Шушеначева "В "Кайрате" он чуть время потерял". Эксперт - о просмотре Алипа в "Зените" и продаже Шушеначева
28 января, 13:22
Футбол
Совмещал футбол с водным поло. В чем плюсы и минусы новичка "Астаны" - чемпиона мира Совмещал футбол с водным поло. В чем плюсы и минусы новичка "Астаны" - чемпиона мира
27 января, 20:32
Футбол
"Парень предан футболу, а его отец порядочный человек". Талгаев - о скандальном исключении воспитанника "Тараза" "Парень предан футболу, а его отец порядочный человек". Талгаев - о скандальном исключении воспитанника "Тараза"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus