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Появился новый кандидат на пост главного тренера "Ордабасы". Он работал в РПЛ

У него еще два конкурента.

Появился новый кандидат на пост главного тренера "Ордабасы". Он работал в РПЛ
Вадим Евсеев. Фото: gol.ru
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Российский специалист Вадим Евсеев является одним из претендентов на пост главного тренера шымкентского "Ордабасы". Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

44-летний россиянин осенью покинул "Уфу" из российской премьер-лиги, а в октябре фамилия Евсеева значилась в списке потенциальных наставников "Астаны".

При этом руководство "Ордабасы" также ведет переговоры с другим россиянином - Владимиром Газзаевым. Также на должность наставника претендует болгарин Стойчо Младенов.

Напомним, Евсеев руководил "Уфой" с марта 2019 года. За это время он провел 55 официальных матчей, в которых одержал 14 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений. "Уфа" занимает предпоследнее,15-е место в турнирной таблице РПЛ.

 

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ-2020 Премьер-лига России

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