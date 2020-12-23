Экс-тренер участника еврокубков от Казахстана получил предложение от другого клуба КПЛ

Бывший главный тренер "Кайсара" Стойчо Младенов
ведет переговоры с другим клубом из казахстанской премьер-лиги
, сообщает Meta-ratings.kz
.
Отмечается, что Младенов возглавлял "Кайсар" на протяжении четырех сезонов, но за два тура до завершения чемпионата-2020 в спешном порядке покинул кызылординский клуб. Тогда Младенов даже не попрощался с командой. В целом, это не стало сюрпризом для игроков, так как в течение года болгарин не раз вступал в конфликты с лидерами команды, а подробности скандалов просачивались в прессу.
Однако недавно Младенов звонил некоторым игрокам "Кайсара" и просил пока не подписывать контракт ни с кем, так как он в ближайшее время возглавит один из клубов КПЛ и заберет их с собой, пригласив в свою новую команду. Правда, название клуба болгарин озвучивать не стал.
Предположительно, речь идет об "Ордабасы"
, где одновременно со звонком Младенова игрокам "Кайсара", начался обзвон со стороны руководства шымкентского клуба местных игроков. Им сообщили, что появилась ясность с новым наставником команды и что он желает посмотреть всю местную молодежь на первом сборе в Турции.
Ранее сообщалось, что еще одним кандидатом на пост главного тренера "Ордабасы" является
российский специалист Владимир Газзаев.
Напомним, "Кайсар" минувший чемпионат завершил на седьмом месте. В прошлом сезоне команда завоевала Кубок страны и получила право выступать в Лиге Европы со второго отборочного раунда, где проиграла кипрскому АПОЭЛу (1:4).
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