Появилась информация о новом клубе лучшего бомбардира КПЛ

Экс-нападающий "Актобе" Игорь Зенькович может продолжить карьеру в Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует инсайдер Владислав Татур, он может присоединиться к "Минску".

34-летний Зенькович провел за "Актобе" шесть матчей во всех турнирах сезона-2021 и отметился одной результативной передачей. Но лучшие его годы в КПЛ прошли намного раньше, когда в составе "Шахтера" становился обладателем Кубка Казахстана-2013, а также лучшим бомбардиром КПЛ-2013 (15 мячей, некоторые из них он забил за "Акжайык", откуда впоследствии перешел в карагандинский клуб).

Также в его карьере были "Кызыл-Жар", "Кайсар", "Атырау", "Тараз", "Тобол". В свое время играл за юношескую и молодежную сборные Беларуси.