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Потерял голевое чутье и подешевел на миллион. Почему уход Эсеолы не станет потерей для "Кайрата"

Нападающий выступает в клубе с 2018 года.

Потерял голевое чутье и подешевел на миллион. Почему уход Эсеолы не станет потерей для "Кайрата"
Адеринсола Эсеола (справа). Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола намекнул на уход из клуба. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о том, почему этот шаг футболиста не ослабит команду и пойдет на пользу ему самому.

Приход украинца в "Кайрат" летом 2018 года расценивался как несомненное усиление. Эсеола, выступавший до этого в "Акжайыке", в 13 матчах сезона-2018 забил за уральский клуб восемь мячей. В "Кайрате" он не сбавил обороты - девять мячей в 16 матчах во второй части сезона в КПЛ и шесть голов в Лиге Европы, в том числе оформил дубль в домашней игре против нидерландского "АЗ Алкмара" (2:0).

В сезоне-2019 Эсеола продолжил голевую поступь - 19 мячей в КПЛ - и разделил тем самым звание лучшего бомбардира с Марином Томасовым из "Астаны". Еще четыре гола форвард забил в Лиге Европы. В конце года в статусе главной ударной силы "Кайрата" украинец продлил контракт с клубом на два сезона, так как действующее соглашение подходило к концу. В межсезонье клуб покинул венгр Мартон Эппель, а новичком стал лучший бомбардир КПЛ-2019 среди казахстанцев Абат Аймбетов, перешедший из "Актобе", что также предопределило расклад сил в атаке алматинцев в сезоне-2020 не в пользу Эсеолы.

В чемпионском для "Кайрата" сезоне-2020 украинец отметился двумя голами в премьер-лиге и одним в Лиге Европы. Так, в матче с "Кайсаром" Эсеола принес победу "Кайрату", отметился взятием ворот "Каспия", когда алматицы уступали сопернику, здорово вошел в игру в валидольной встрече с "Жетысу", не реализовав при этом пенальти. Но согласитесь, это все равно мало для форварда стоимостью 2,2 миллиона евро. К слову, именно в "Кайрате" на него стал расти ценник - с 250 тысяч евро в 2018 году до 3,2 миллионов в 2019 году, после чего он подешевел на миллион (данные Transfermarkt).



По всей видимости, его эффективность в алматинском клубе исчерпана. От прежнего голодного до мячей Дерина, который проявлял инстинкт убийцы в большинстве матчей, не осталось и следа. Украинцу определенно нужен новый вызов, в его нынешней форме его уход окажется безболезненным для "Кайрата", который подписал, а затем продлил контракт с Вагнером Лавом

По имеющейся информации, Эсеола заинтересовал клуб из Китая. 

 

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Метки:
Лав Вагнер Кайрат ФК Кайсар ФК Астана ФК КПЛ-2020 Украина Жетысу ФК Бразилия

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