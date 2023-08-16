Потенциальный новичок сборной Казахстана попрощался с клубом КПЛ

Российский нападающий Идрис Умаев попрощался с болельщиками после ухода из "Актобе", сообщает пресс-служба клуба. Футболист записал специальное видеообращение.

"Уважаемые болельщики. Нам сегодня приходится прощаться. Хотелось бы поблагодарить клуб, руководство, тренерский штаб и футболистов, которые бились вместе со мной на поле. Я был очень горд и рад выступать за такой клуб, как "Актобе". Хотелось бы призвать болельщиков поддержать команду в предстоящих играх. Очень тяжелые игры ожидаются. Хочу, чтобы команда выполнила все задачи, которые были поставлены. Желаю этому клубу удачи во всем и процветания. Мы не прощаемся, мы говорим до свидания! Хотелось бы сказать - "красно-белый" однажды - "красно-белый" навсегда. Алга, "Ақтобе"! Рахмет, Казахстан!" - сказал Умаев.

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Напомним, что Умаев называется потенциальным кандидатом в сборную Казахстана. Ранее появилась информация, что уже запущен процесс получения гражданства. Ситуацию также прокомментировал главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.