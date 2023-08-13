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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Магомед Адиев ответил на вопрос о натурализации форварда из России

Магомед Адиев ответил на вопрос о натурализации форварда из России
©ФК "Актобе"

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался в интервью "РБ Спорт" о том, будет ли натурализован российский нападающий Идрис Умаев, который находится в аренде в "Актобе". 

Ранее появилась информация, что уже запущен процесс получения Умаевым казахстанского гражданства, а Адиев и руководство Казахстанской федерации футбола (КФФ) позитивно воспринимают возможную натурализацию футболиста.

- Мы искусственно никого не натурализуем, - отметил Адиев. - Есть паспорт - рассматриваем. Нет гражданства - не рассматриваем в сборную. Это позиция нашей федерации.

- В случае с Умаевым такая же ситуация?

- В его случае все точно так же. Будет паспорт - будем рассматривать.

- А он получает гражданство?

- Я не знаю и не интересуюсь этим. За сборную должны играть патриоты. Какие будут патриоты у сборной, если мы будем им давать что-нибудь за игру в команде?

- Коллеги из Казахстана пишут, что вы позитивно воспринимаете натурализацию Умаева.

- Если он получит паспорт, будем его рассматривать. Но искусственно ни с кем не будем заниматься этим вопросом. Это наша позиция. У нас в сборной должен играть только патриот страны.

Напомним, Умаев является воспитанником грозненского "Ахмата". На его счету восемь матчей в составе сборной России U-20. В этом году 24-летний нападающий выступает за "Актобе", в его активе два гола в 16 матчах во всех турнирах. Примечательно, что на днях "Актобе" исключил Умаева из заявки на чемпионат Казахстана.

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Актобе ФК

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