Потенциально базовый клуб? В сборной Казахстана все больше воспитанников "Кайрата"

Магомед Адиев объявил окончательный состав сборной Казахстана на июньские матчи отбора ЧЕ-2024 и в нем оказалось большое количество выпускников академии "Кайрата". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему представители алматинского клуба уже в ближайшем будущем могут составить костяк национальной команды.

Гигантские вложения "Кайрата" в инфраструктуру и академию постепенно начинают оправдывать себя, что отражается на количестве бывших и нынешних игроков клуба в сборной.

На сей раз непосредственно из алматинской команды были вызваны три игрока - Вячеслав Швырев, Артур Шушеначев и Данил Устименко. Никто из них пока не закрепился в основе, а Швырев с Устименко и вовсе никогда не играли за основную сборную. Однако их перспективы достаточно осязаемые. Устименко может стать заменой Игорю Шацкому через несколько лет. Шушеначев и Швырев благодаря возрасту, опять же, способны прибавлять и стать частью костяка.

При этом в сборной есть немало воспитанников "Кайрата", ныне выступающих за другие клубы. Нуралы Алип и Рамазан Оразов - как раз из числа таковых, и сейчас они ключевые фигуры в системе Адиева. Плюс, есть Ян Вороговский. Да, он не прошел через академию, однако с уверенностью можно сказать, что как игрок уровня сборной он сформировался именно в "Кайрате". Долгожданный вызов в сборную получил и еще один экс-кайратовец - центрбек Алибек Касым.

В итоге, в нынешнем составе семь футболистов, прошедших и воспитанных в структуре "Кайрата", и, что особенно радует, все они молоды и готовы прогрессировать.

Но уже в этом году список делегатов от "Кайрата" может увеличиться. Адиев заявил, что Лев Кургин уже рассматривается как третий-четвертый выбор на позицию левого защитника в сборной. Также Магомед Мусаевич наблюдает за центральным защитником Дамиром Касабулатом и опорным полузащитником Адилетом Садыбековым, который уже сыграл за сборную в прошлом году. Периодически в числе кандидатов рассматривается и креативный полузащитник Андрей Ульшин, но ему пока определенно не хватает стабильности.

То есть потенциально у нас вырисовывается практически целый состав от "Кайрата" в сборной Казахстана. И по сути это только первое-второе поколение воспитанников, а ведь академия существует всего 11 лет и дальше количество и качество игроков алматинского клуба должны лишь улучшаться.

Фото: КФФ©, ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 9 2 2 17-11 29 2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26 3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22 4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21 5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18 6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18 7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17 8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16 9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12 10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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