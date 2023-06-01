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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Потенциально базовый клуб? В сборной Казахстана все больше воспитанников "Кайрата"

Потенциально базовый клуб? В сборной Казахстана все больше воспитанников "Кайрата"
©ФК "Кайрат"

Магомед Адиев объявил окончательный состав сборной Казахстана на июньские матчи отбора ЧЕ-2024 и в нем оказалось большое количество выпускников академии "Кайрата". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему представители алматинского клуба уже в ближайшем будущем могут составить костяк национальной команды. 

Гигантские вложения "Кайрата" в инфраструктуру и академию постепенно начинают оправдывать себя, что отражается на количестве бывших и нынешних игроков клуба в сборной. 

На сей раз непосредственно из алматинской команды были вызваны три игрока - Вячеслав Швырев, Артур Шушеначев и Данил Устименко. Никто из них пока не закрепился в основе, а Швырев с Устименко и вовсе никогда не играли за основную сборную. Однако их перспективы достаточно осязаемые. Устименко может стать заменой Игорю Шацкому через несколько лет. Шушеначев и Швырев благодаря возрасту, опять же, способны прибавлять и стать частью костяка. 

При этом в сборной есть немало воспитанников "Кайрата", ныне выступающих за другие клубы. Нуралы Алип и Рамазан Оразов - как раз из числа таковых, и сейчас они ключевые фигуры в системе Адиева. Плюс, есть Ян Вороговский. Да, он не прошел через академию, однако с уверенностью можно сказать, что как игрок уровня сборной он сформировался именно в "Кайрате". Долгожданный вызов в сборную получил и еще один экс-кайратовец - центрбек Алибек Касым. 

В итоге, в нынешнем составе семь футболистов, прошедших и воспитанных в структуре "Кайрата", и, что особенно радует, все они молоды и готовы прогрессировать. 

Но уже в этом году список делегатов от "Кайрата" может увеличиться. Адиев заявил, что Лев Кургин уже рассматривается как третий-четвертый выбор на позицию левого защитника в сборной. Также Магомед Мусаевич наблюдает за центральным защитником Дамиром Касабулатом и опорным полузащитником Адилетом Садыбековым, который уже сыграл за сборную в прошлом году. Периодически в числе кандидатов рассматривается и креативный полузащитник Андрей Ульшин, но ему пока определенно не хватает стабильности. 

То есть потенциально у нас вырисовывается практически целый состав от "Кайрата" в сборной Казахстана. И по сути это только первое-второе поколение воспитанников, а ведь академия существует всего 11 лет и дальше количество и качество игроков алматинского клуба должны лишь улучшаться. 

Фото: КФФ©, ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 2 2 17-11 29
2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26
3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22
4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18
7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Сборная РК по футболу Адиев Магомед Алип Нуралы Казахстанцы за границей Вороговский Ян

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