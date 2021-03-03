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"После 30-й минуты на поле был только "Кайрат". Шпилевский - о поражении от "Тобола" в Суперкубке и готовности к сезону

Он остался доволен, хоть его команда и не вышла в финал Суперкубка.

"После 30-й минуты на поле был только "Кайрат". Шпилевский - о поражении от "Тобола" в Суперкубке и готовности к сезону
Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский остался доволен игрой своих подопечных, несмотря на то, что они проиграли "Тоболу" и не смогли выйти в финал Суперкубка Казахстана. В интервью телеканалу Qazsport белорусский специалист отметил, что большую часть матча на поле была только его команда. 

- По-настоящему валидольная игра в начале сезона. Начинали с тремя центральными защитниками. Это следствие какой-то работы, которую сделали на сборах, или же хотели просто отзеркалить соперника? 

- Нет, мы это на сборе отрабатывали. Был план, поэтому мы так выстроились в начале игры. План, к сожалению, первые 30 минут, когда мы играли, не полностью в нашу сторону был, поэтому мы решили поменять. И после этого, после 30 минут, играла одна команда, хотя "Тоболу" надо отдать должное, они хорошо бились. Было видно, что желание огромное у них, хотели нас обыграть. Но если смотреть на весь матч, сколько у нас возможностей было, мы обязаны были просто выигрывать.

Разочарование есть, но я остался доволен матчем. Ребята показали ту игру, которую от них требуют. Первые 30 минут были, конечно, не те, как я себе представлял, но на это были объективные причины, которые я здесь не хочу разглашать. А так, в целом, остался доволен, поэтому думаю, зрители получили то, что хотели увидеть - много голов, хороший стадион, хорошая атмосфера. Надеюсь, всем понравилось. Думаю, это была очень хорошая реклама казахстанского футбола. 

- С трибун падение Полякова выглядело очень страшным. И удар был такой громкий. Повреждений никаких нет?

- Повреждения, слава богу, серьезного нет. Но, понятно, был вынужден его поменять, потому что небольшое сотрясение. Слава богу, все нормально. Двигаемся дальше. У нас через полтора дня следующий матч - будем там играть на победу и уже 13-го числа нас ждет первый тур в чемпионате. Все хорошо, все по плану.

- Следующий матч буквально через день. В самом начале сезона играть два официальных матча за три дня - насколько тяжело будет команде и как это может сказаться в следующей игре?

- Ну мы, соответственно, так и готовились, так и играли - у нас на сборах был похожий режим матчей, тренировки были такие же, ребят готовили. Мы хотим темп давать, мы хотим интенсивность давать каждому сопернику, вынуждать их так же играть против нас. Мы будем навязывать игру, навязывать бой. Ребята готовы, ничего страшного здесь не вижу. Посмотрим. Состав, наверное, изменится. Будет играть много ребят, которые сегодня не играли, более свежие ребята. Все хорошо, я не боюсь. 

Напомним, "Кайрат" проиграл "Тоболу" в 1/2 по пенальти. Теперь алматинцы сыграют с карагандинским "Шахтером" в матче за третье место 5 марта. А костанайцы 6 марта встретятся в финале Суперкубка с "Астаной". 

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Метки:
КПЛ-2021 Тобол ФК Кайрат ФК Межсезонье в КПЛ Суперкубок Казахстана Шпилевский Алексей

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