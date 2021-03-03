"Они кого-то из Бундеслиги взяли, но футбол - коллективная игра". Тагыберген - о "Кайрате", Мокине и матче с "Астаной"

Полузащитник "Тобола" Асхат Тагыберген стал одним из героев полуфинального матча Суперкубка Казахстана против "Кайрата". В интервью корреспонденту Vesti.kz игрок рассказал, что помогло ему забить гол, кто в составе костанайского клуба больше всех заслужил победу и является ли для него предстоящий финал с "Астаной" принципиальным.

- Асхат, игра получилась "качельная", с чем это связано?

- Это весенний футбол, мы еще немного устали в конце, только ведь со сборов приехали. Но мне кажется, такими и должны быть матчи за Суперкубок, тем более формат новый. Хороший матч получился, нам повезло чуть больше. Да, у нас нет звезд, но мы одна команда, мы семья.

- Почему применительно к "Кайрату" часто говорят о звездах?

- Ну про них так говорят, Вагнера хвалят, еще вот кого-то из Бундеслиги они взяли. Но футбол же коллективная игра, и мы это доказали.

- Что касается вашего гола, вы ожидали ошибку от Косовича?

- Да, я знал, что под давлением он допустит ошибку, подкараулил, можно сказать. Но это не было частью тактического задания, просто интуиция.

- Когда счет стал 3:2 в пользу "Тобола", были мысли, что игра сделана?

- Нет, мы в большом напряжении были, хотя не думал, что пропустим, но Алыкулов забил действительно красивый гол. Дальше - пенальти, к ним мы по подошли увереннее. Мы заслужили эту победу, но не хочу обижать кайратовцев, со многими знаком, наверное, тот, кто больше старался, тот и победил.

- Мокину почти 40 лет, он был хорош в серии пенальти и можно назвать его героем матча?

- Мы индивидуально никого не выделяем, поскольку я уже говорил, что прежде всего мы команда. Но "Дядя" больше всех заслужил эту победу.

- Значит Мокин для вас "Дядя"?

- Да, мы его так называем.

- Многие игроки "Тобола" и главный тренер команды были частью "Астаны" раньше. Очная встреча в финале - это будет сверхпринципиальный матч?

- Дело не в принципиальности, а в том, что это финал Суперкубка, розыгрыш трофея, наша задача - выиграть и подарить этот титул болельщикам.

- Учитывая уход многих лидеров из "Астаны", вы воспринимаете уровень команды иначе или нет?

- Нет, недооценки не должно быть, мы все должны доказывать на поле.

Отметим, что Тагыберген вернулся в "Тобол" в это межсезонье после нескольких сезонов, проведенных в "Кайсаре". Сегодня, 3 марта, костанайский клуб в 1/2-й Суперкубка победил "Кайрат" в серии пенальти, основное время завершилось ничьей 3:3. Финальный матч Суперкубка Казахстана между "Тоболом" и "Астаной" пройдет 6 марта в Туркестане.

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