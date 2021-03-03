Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Они кого-то из Бундеслиги взяли, но футбол - коллективная игра". Тагыберген - о "Кайрате", Мокине и матче с "Астаной"

Опытный полузащитник отличился в полуфинальном матче Суперкубка Казахстана.

"Они кого-то из Бундеслиги взяли, но футбол - коллективная игра". Тагыберген - о "Кайрате", Мокине и матче с "Астаной"
Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Полузащитник "Тобола" Асхат Тагыберген стал одним из героев полуфинального матча Суперкубка Казахстана против "Кайрата". В интервью корреспонденту Vesti.kz игрок рассказал, что помогло ему забить гол, кто в составе костанайского клуба больше всех заслужил победу и является ли для него предстоящий финал с "Астаной" принципиальным.

- Асхат, игра получилась "качельная", с чем это связано?

- Это весенний футбол, мы еще немного устали в конце, только ведь со сборов приехали. Но мне кажется, такими и должны быть матчи за Суперкубок, тем более формат новый. Хороший матч получился, нам повезло чуть больше. Да, у нас нет звезд, но мы одна команда, мы семья. 

- Почему применительно к "Кайрату" часто говорят о звездах? 

- Ну про них так говорят, Вагнера хвалят, еще вот кого-то из Бундеслиги они взяли. Но футбол же коллективная игра, и мы это доказали. 

- Что касается вашего гола, вы ожидали ошибку от Косовича?

- Да, я знал, что под давлением он допустит ошибку, подкараулил, можно сказать. Но это не было частью тактического задания, просто интуиция. 

- Когда счет стал 3:2 в пользу "Тобола", были мысли, что игра сделана? 

- Нет, мы в большом напряжении были, хотя не думал, что пропустим, но Алыкулов забил действительно красивый гол. Дальше - пенальти, к ним мы по подошли увереннее. Мы заслужили эту победу, но не хочу обижать кайратовцев, со многими знаком, наверное, тот, кто больше старался, тот и победил. 

- Мокину почти 40 лет, он был хорош в серии пенальти и можно назвать его героем матча?

- Мы индивидуально никого не выделяем, поскольку я уже говорил, что прежде всего мы команда. Но "Дядя" больше всех заслужил эту победу. 

- Значит Мокин для вас "Дядя"? 

- Да, мы его так называем. 

- Многие игроки "Тобола" и главный тренер команды были частью "Астаны" раньше. Очная встреча в финале - это будет сверхпринципиальный матч?

- Дело не в принципиальности, а в том, что это финал Суперкубка, розыгрыш трофея, наша задача - выиграть и подарить этот титул болельщикам. 

- Учитывая уход многих лидеров из "Астаны", вы воспринимаете уровень команды иначе или нет?

- Нет, недооценки не должно быть, мы все должны доказывать на поле. 

Отметим, что Тагыберген вернулся в "Тобол" в это межсезонье после нескольких сезонов, проведенных в "Кайсаре". Сегодня, 3 марта, костанайский клуб в 1/2-й Суперкубка победил "Кайрат" в серии пенальти, основное время завершилось ничьей 3:3. Финальный матч Суперкубка Казахстана между "Тоболом" и "Астаной" пройдет 6 марта в Туркестане. 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2021 Тобол ФК Кайрат ФК Астана ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:08
Футбол

"Два дня не могли попасть в Нур-Султан". Капитан "Шахтера" - о поражении "Астаны" в Суперкубке и травме
Сегодня
18:58
Футбол

"Они кого-то из Бундеслиги взяли, но футбол - коллективная игра". Тагыберген - о "Кайрате", Мокине и матче с "Астаной"
Сегодня
18:35
Футбол

Бабаян разобрал победу "Тобола" над "Кайратом" и высказался о предстоящем финале Суперкубка с "Астаной"
Сегодня
17:05
Футбол

"Кайрат" проиграл "Тоболу" в серии пенальти и остался без финала Суперкубка Казахстана
Сегодня
16:26
Футбол

Урок от соперника, борьба с Томасовым и дежавю с Вичюсом. Как новичок "Шахтера" показал себя в матче с "Астаной"
Сегодня
14:13
Футбол

"Тобол" и "Кайрат" назвали составы на второй полуфинал Суперкубка страны
Сегодня
11:14
Футбол

Клуб КПЛ представил обновленный штаб главного тренера
Сегодня
10:21
Футбол

"Они просто не понимают футбол". Барсегян - о матче с "Шахтером", критике "Астаны" и конкуренции с Муртазаевым
Сегодня
09:00
Футбол

Прямая трансляция второго полуфинала "Тобол" - "Кайрат" в Суперкубке Казахстана
Сегодня
08:22
Футбол

"Кайсар" объявил о трансфере экс-вратаря российской "молодежки" и кандидата в сборную Казахстана
Сегодня
07:12
Футбол

Тренер "Шахтера" нашел объяснение поражению от "Астаны" в Суперкубке Казахстана
Вчера
21:30
Футбол

"Астана" заслуженно победила". Вратарь многих клубов КПЛ оценил итог первого полуфинала Суперкубка Казахстана
Вчера
20:21
Футбол

"Нет большой разницы, с кем играть в финале". Тихонов прокомментировал победу "Астаны" в матче Суперкубка
Вчера
20:07
Футбол

"Конкуренция с "Кайратом"? А что, у них там какие-то звезды?". Новичок "Астаны" - об уровне КПЛ и борьбе за титул
Вчера
19:45
Футбол

Сверхкомплект центральных нападающих и нехватка правого вингера. Зачем "Кайрату" экс-форвард "Легии"?
Вчера
18:39
Футбол

Пять голов за четыре года и неподходящий стиль, или почему "Астане" не стоит рассматривать Траоре в качестве усиления
Вчера
16:51
Футбол

"Астана" победила "Шахтер" и вышла в финал Суперкубка Казахстана
Вчера
15:24
Футбол

Побеждал "Ливерпуль", выбивал из ЛЧ казахстанца и играл в клубе Смакова. Что нужно знать о новичке "Тобола"
Вчера
14:42
Футбол

"Предпочли вариант, где его больше ценят". Агент Бахтиярова - о причинах срыва контракта с клубом РПЛ и новой команде
Вчера
14:14
Футбол

"Кайсар" объявил о подписании нападающего сборной Литвы
Вчера
13:50
Футбол

"Он самый быстрый игрок КПЛ!". Селюк - о новичке "Шахтера" и пари с "Кайратом"
Вчера
13:03
Футбол

"Казахстан и "Астана" стали для меня родными". Эрич подвел итог карьеры в клубе и обратился к болельщикам
Вчера
12:35
Футбол

"Шахтер" перед матчем с "Астаной" усилился футболистом из РПЛ с опытом игры в Европе
Вчера
12:09
Футбол

Сберегли лидеров, вернули Ерланова и доверились Смакову. "Ордабасы": превью к сезону
Вчера
11:26
Футбол

"Астана" объявила об уходе Эрича и вывела из обращения его номер
Вчера
10:00
Футбол

Новички из Беларуси, прощание с Младеновым и камбэк Байжанова. "Кайсар": превью к сезону
1 марта
23:37
Футбол

"Актобе" разрешит болельщикам посещать матчи КПЛ
1 марта
23:18
Футбол

"Астана" может подписать бывшего нападающего ЦСКА и "Монако"
1 марта
22:47
Футбол

Клуб КПЛ разгромил самую казахстанскую команду России
1 марта
21:52
Футбол

Трансферная бомба! "Тобол" объявил о переходе новичка из клуба турецкой Суперлиги
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика