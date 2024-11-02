Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 15:30
 

"Портят футбол". Экс-игрок "Кайрата" оценил судейство в скандальном матче "Астаны"

  Комментарии

Поделиться
"Портят футбол". Экс-игрок "Кайрата" оценил судейство в скандальном матче "Астаны" ©ФК "Астана"

Бывший нападающий сборной Казахстана и "Кайрата" Бауыржан Турысбек высказался об уровне судейства в чемпионате страны, передают Vesti.kz

Поделиться

Бывший нападающий сборной Казахстана и "Кайрата" Бауыржан Турысбек высказался об уровне судейства в чемпионате страны, передают Vesti.kz

В частности, игрок высказал свое мнение о недавнем матче перенесенного 17-го тура, где "Астана" обыграла "Атырау" со счетом 3:2, забив победный гол с пенальти на 101-й минуте. 

"О судействе говорить уже, наверное, все устали. Здесь уже давняя проблема. По мне, я считаю, что эта игра должна была закончиться с ничьей – 2:2. А судьи, я так скажу, сейчас больше портят футбол, и мешают футболу: лишними свистками, лишними амбициями, лишними какими-то. Считаю, что опыта не хватает нынешним судьям", - цитирует Турысбека Sportnews.kz. 

На данный момент в чемпионате Казахстана лидирует "Астана" с 43 очками. Позади "Кайрат", у команды Рафаэля Уразбахтина 41 набранный балл. Третью позицию занимает "Ордабасы", в активе шымкентцев 39 очков. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Атырау ФК Астана ФК Кайрат ФК КПЛ Футбол

Реклама

Живи спортом!