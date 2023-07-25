"Пора понять настоящую проблему". Лидер "Актобе" объяснил причину своего ухода

Французский вингер Уго Видемон рассказал, почему был вынужден покинуть "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба. Легионер перенес три операции на одном и том же колене менее чем за год.
"К сожалению, я вынужден еще раз объявить, что мой сезон окончен. Это ужасное время для меня, когда делают операцию на одном и том же колене в третий раз за менее чем за год. Так что это был мой последний матч за "Актобе" в сезоне против "Кайсара". Я хотел бы поблагодарить вас всех за всю ту любовь, которую вы проявили ко мне. Я бы с удовольствием ответил вам взаимностью на поле, но, к сожалению, травмы разрушили мое приключение с вами. Но, честно говоря, я до сих пор горжусь тем, что смог показать свой максимум, используя при этом 20 процентов своих способностей, рискуя коленом. Я останусь в команде на несколько недель до матча с "Кайратом". Затем я вернусь во Францию. Мне пора понять настоящую проблему моего колена, начать все с нуля и вернуться к хирургии и реабилитации. Я буду скучать по вам. Я благодарю клуб, главного тренера и моих товарищей по команде за уважение ко мне. А болельщики "Актобе" - самые лучшие в Казахстане!", - приводит слова французского легионера пресс-служба "Актобе".
француз пропустил из-за травмы большую часть первого круга чемпионата. В этом сезоне Видемон сыграл семь матчей в КПЛ и забил два гола.
"Актобе" отзаявил Видемона и еще одного легионера
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