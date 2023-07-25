"Пора понять настоящую проблему". Лидер "Актобе" объяснил причину своего ухода

Французский вингер Уго Видемон рассказал, почему был вынужден покинуть "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба. Легионер перенес три операции на одном и том же колене менее чем за год.

"К сожалению, я вынужден еще раз объявить, что мой сезон окончен. Это ужасное время для меня, когда делают операцию на одном и том же колене в третий раз за менее чем за год. Так что это был мой последний матч за "Актобе" в сезоне против "Кайсара". Я хотел бы поблагодарить вас всех за всю ту любовь, которую вы проявили ко мне. Я бы с удовольствием ответил вам взаимностью на поле, но, к сожалению, травмы разрушили мое приключение с вами. Но, честно говоря, я до сих пор горжусь тем, что смог показать свой максимум, используя при этом 20 процентов своих способностей, рискуя коленом. Я останусь в команде на несколько недель до матча с "Кайратом". Затем я вернусь во Францию. Мне пора понять настоящую проблему моего колена, начать все с нуля и вернуться к хирургии и реабилитации. Я буду скучать по вам. Я благодарю клуб, главного тренера и моих товарищей по команде за уважение ко мне. А болельщики "Актобе" - самые лучшие в Казахстане!", - приводит слова французского легионера пресс-служба "Актобе".

француз пропустил из-за травмы большую часть первого круга чемпионата. В этом сезоне Видемон сыграл семь матчей в КПЛ и забил два гола.

"Актобе" отзаявил Видемона и еще одного легионера

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28 5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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