"Актобе" отзаявил Видемона и еще одного легионера

ФК "Актобе" исключил из своей заявки на нынешний сезон чемпионата Казахстана двух иностранных футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Франузский вингер Уго Видемон и литовский полузащитник Артурас Жулпа были отзаявлены "Актобе". С чем связано такое решение неизвестно.

Примечательно, что в недавнем матче 16-го тура КПЛ оба легионеры сыграли за "Актобе" против "Кайсара", а Видемон и вовсе стал автором победного гола.

При этом, француз пропустил из-за травмы большую часть первого круга чемпионата. В этом сезоне Видемон сыграл семь матчей в КПЛ и забил два гола. На счету Жулпы 12 матчей в КПЛ-2023.

Добавим, что "Актобе" пока заявил в летнее трансферное окно лишь одного новичка - российского нападающего Романа Изотова.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28 5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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