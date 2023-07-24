"Актобе" отзаявил Видемона и еще одного легионера

ФК "Актобе" исключил из своей заявки на нынешний сезон чемпионата Казахстана двух иностранных футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Франузский вингер Уго Видемон и литовский полузащитник Артурас Жулпа были отзаявлены "Актобе". С чем связано такое решение неизвестно.
Примечательно, что в недавнем матче 16-го тура КПЛ оба легионеры сыграли за "Актобе" против "Кайсара", а Видемон и вовсе стал автором победного гола.
При этом, француз пропустил из-за травмы большую часть первого круга чемпионата. В этом сезоне Видемон сыграл семь матчей в КПЛ и забил два гола. На счету Жулпы 12 матчей в КПЛ-2023.
Добавим, что "Актобе" пока заявил в летнее трансферное окно лишь одного новичка - российского нападающего Романа Изотова.
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