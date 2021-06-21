Помощь Смакова, конфликт с фанатами и арабские деньги. Как до "Тобола" добрался один из лучших форвардов КПЛ

Трансфер Неманьи Николича в "Тобол" стал одним из самых успешных как для клуба, так и для всей лиги в этом сезоне. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем закончилась первая попытка серба заиграть в Казахстане, почему он конфликтовал с болельщиками "Партизана" и какую зарплату ему предложили на Ближнем Востоке.

Николич в 21 год покинул Сербию, перейдя из клуба "Грбаль" в "Ростов". Но в России у молодого форварда не заладилось, за три года он сыграл пять официальных матчей за основу и в 2016 году покинул "Ростов".

Однако следующая попытка проявить себя на постсоветском пространстве вновь не увенчалась успехом. В "Актобе" игрок получил тяжелую травму, пропустил почти полгода, а затем, по словам Неманьи, он получил шокирующее электронное письмо о разрыве контракта. Позже Николич отметил, что его фактически выгнал из команды Максат Тюмалиев, однако другой руководитель клуба Самат Смаков позже решил его ситуацию и, вероятно, закрыл долги перед сербом, поскольку игрок публично благодарил экс-директора клуба.

Некая перезагрузка в карьере Николича произошла в сезоне-2017/18. Он оформил 15 результативных действий в 30 матчах за скромный "Спартак" из Суботицы. Такой индивидуальный перформанс не остался незамеченным со стороны больших сербских клубов. В итоге за 350 тысяч евро контракт нападающего выкупил "Партизан".

С точки зрения статистики, Николич снова провел неплохой сезон (семь голов и восемь ассистов), хотя был предельно самокритичен, заявляя, что такое количество голов - это мало для столь большого клуба, как "Партизан". "Я не могу сказать, что я великий, потрясающий, у меня есть свои недостатки", - так Николич характеризовал свой уровень.

Команда не добилась успеха в чемпионате, а Николич часто проявлял эмоции. Так, он конфликтовал с партнером по клубу Рикарду Гомешом и вступал в полемику с болельщиками. В частности, однажды он заявил: "Мы можем переварить, когда нам кричат, что мы "бревна", "обезьяны", но когда они оскорбляют наших близких - маму, сестру - это недопустимо".

Уже на следующий сезон форварда отдали в аренду "Войводине", а спустя полгода он вернулся в "Спартак" из Суботицы. И снова нападающий обрел себя. В Сербии "Спартак" называли "Аталантой", а Николич действительно наслаждался той игрой, которую показывает команда.

Также Николич интересно воспринял начало пандемии в 2020 году. Он отметил, что это время пошло на пользу, игрок посвятил себя семье, черпал энергию от близких людей и за два месяца залечил травму.

В октябре прошло года форварда выкупил клуб "Аль-Раэд" (Саудовская Аравия). Таким образом, "Партизан" отбил трансфер Николича, поскольку за него заплатили около 400 тысяч евро. В "Аль-Раэде" игрок получил, вероятно, свой самый большой контракт в карьере - 600 тысяч евро за сезон.

Но уже этой весной Николич покинул Саудовскую Аравию и находился в поиске клуба. Налаженный диалог с балканскими агентами со стороны "Тобола" привел к тому, что стороны согласовали контракт до конца года. Решение стало на редкость удачным для костанайцев. В 14 матчах у Николича восемь голов, в среднем он забивает каждые 105 минут в КПЛ и является вторым бомбардиром КПЛ после Марина Томасова.

Серб показал себя блестящим финишером, который знает, как эффективно действовать в штрафной. Кроме того, Николич качественно играет большие матчи - его голы помогли "Тоболу" не проиграть "Кайрату" и "Астане". В том числе благодаря Николичу "Тобол" остается в чемпионской гонке, несмотря на уход Григория Бабаяна.

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