Победитель первой лиги возглавил пятикратного чемпиона КПЛ

Павлодарский "Иртыш" определился с новым главным тренером. Руководство клуба доверило команду казахстанскому специалисту Марату Еслямову, передают Vesti.kz.

Официальное назначение

О назначении 48-летнего наставника объявила пресс-служба "Иртыша".

Вместе с Еслямовым в тренерский штаб вошел Иван Азовский, который будет работать ассистентом главного тренера. Оба специалиста ранее трудились в казахстанских клубах, а также входили в тренерский штаб национальной сборной Казахстана.

Богатый опыт в футболе

Во время игровой карьеры Еслямов защищал цвета "Намыса", "Кайрата-ЦСКА", "Акмолы", "Есиля" и "Химика".

После завершения выступлений он работал с клубными командами, а также с юношеской и молодежной сборными Казахстана. Кроме того, специалист входил в штаб национальной команды.

На клубном уровне Еслямов добился заметных успехов. В 2021 году он привёл "Аксу" к победе в первой лиге, а позже вместе с "Кайсаром" завоевал серебряные медали турнира и вывел кызылординский клуб в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ). В 2023–2024 годах специалист возглавлял "Улытау".

Сменил Жумаскалиева

Еслямов занял пост, который ранее покинул Нурбол Жумаскалиев. Последний оставил команду по собственному желанию, сославшись на семейные обстоятельства.

Перед новым наставником стоит непростая задача — вывести "Иртыш" из кризиса и сохранить клуб в элитном дивизионе.

Борьба за выживание

После 15 туров КПЛ пятикратный чемпион Казахстана набрал лишь 10 очков.

Сейчас павлодарцы занимают 15-е место в турнирной таблице и находятся в зоне борьбы за сохранение прописки в чемпионате.

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