Пятикратный чемпион КПЛ объявил об отставке тренера

Павлодарский "Иртыш" официально объявил об уходе главного тренера Нурбола Жумаскалиева, передают Vesti.kz.

Клуб выступил с официальным заявлением

Как сообщили в пресс-службе "Иртыша", казахстанский специалист покинул свой пост по собственному желанию.

"Футбольный клуб "Иртыш" сообщает, что главный тренер команды Нурбол Жумаскалиев покинул свой пост по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Вместе с ним клуб покинули ассистенты главного тренера Данияр Муканов и Олег Недашковский", — говорится в заявлении клуба.

Неудачный отрезок в Павлодаре

Жумаскалиев возглавил "Иртыш" 13 мая 2026 года, сменив на этом посту белорусского специалиста Кирилла Альшевского. До переезда в Павлодар он работал главным тренером костанайского "Тобола".

Под его руководством команда провела шесть матчей, однако добиться побед так и не смогла. За этот период "Иртыш" четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения.

Тяжёлое положение в чемпионате

После 15 туров казахстанской премьер-лиги (КПЛ) павлодарский клуб, являющийся пятикратным чемпионом страны, набрал всего 10 очков.

На данный момент "Иртыш" занимает 15-е место в турнирной таблице КПЛ, располагаясь на предпоследней строчке и продолжая борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

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