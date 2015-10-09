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КПЛ
1 июля 22:51
 

Пятикратный чемпион КПЛ объявил об отставке тренера

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Пятикратный чемпион КПЛ объявил об отставке тренера ©ФК "Иртыш"

Павлодарский "Иртыш" официально объявил об уходе главного тренера Нурбола Жумаскалиева, передают Vesti.kz.

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Павлодарский "Иртыш" официально объявил об уходе главного тренера Нурбола Жумаскалиева, передают Vesti.kz.

Клуб выступил с официальным заявлением

Как сообщили в пресс-службе "Иртыша", казахстанский специалист покинул свой пост по собственному желанию.

"Футбольный клуб "Иртыш" сообщает, что главный тренер команды Нурбол Жумаскалиев покинул свой пост по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Вместе с ним клуб покинули ассистенты главного тренера Данияр Муканов и Олег Недашковский", — говорится в заявлении клуба.

Неудачный отрезок в Павлодаре

Жумаскалиев возглавил "Иртыш" 13 мая 2026 года, сменив на этом посту белорусского специалиста Кирилла Альшевского. До переезда в Павлодар он работал главным тренером костанайского "Тобола".

Под его руководством команда провела шесть матчей, однако добиться побед так и не смогла. За этот период "Иртыш" четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения.

Тяжёлое положение в чемпионате

После 15 туров казахстанской премьер-лиги (КПЛ) павлодарский клуб, являющийся пятикратным чемпионом страны, набрал всего 10 очков.

На данный момент "Иртыш" занимает 15-е место в турнирной таблице КПЛ, располагаясь на предпоследней строчке и продолжая борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Астана 15 6 5 4 21-17 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 15 4 6 5 13-18 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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