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Зачем платить больше? Молодежь "Кайрата" ошибается, но не проигрывает в КПЛ

Зачем платить больше? Молодежь "Кайрата" ошибается, но не проигрывает в КПЛ
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В центральном матче шестого тура чемпионата Казахстана "Кайрат" на последних секундах сравнял счет против "Тобола" (2:2). Корреспондент Vesti.kz проанализировал игру воспитанников алматинского клуба, которые внесли свой вклад в результат, как с позитивной, так и с негативной стороны. 

Из-за кадровых проблем в Костанае "Кайрат" вышел сразу с пятью воспитанниками в основном составе. Могло быть и больше, но неожиданно в заявке не оказалось Артура Шушеначева. Зато удивило присутствие Андрея Ульшина, который составил дуэт в центре поля вместе с Рикарду Алвешом. Такая связка крайне необычна, ведь оба левоногие и акцентированы скорее на созидание, нежели на оборонительные действия. То есть чистого опорника у "Кайрата" фактически не было. 

Но начнем по порядку, с вратаря. Данил Устименко вновь проявил себя как специалист по пенальти, блестяще отразив удар Асхата Тагыбергена. По пропущенным голам каких-либо серьезных претензий к Данилу высказать нельзя, хотя, возможно, при ударе со штрафного от Тошича реально было совершить спасение. Учитывая точку удара, расстояние и манеру исполнения штрафных от серба, прочитать эпизод было реально, но это точно не ошибка, скорее можно занести это в раздел "не выручил". 

К защитникам Дамиру Касабулату, Арсену Буранчиеву и Султанбеку Астанову вопросов больше. Касабулат в первом тайме едва не привез гол, вернее, это и был гол, но алматинцев выручило попадание в офсайд Сергеева. Буранчиев, весь матч играя предельно сконцентрированно, неожиданно не совладал с эмоциями и заработал удаление на 95-й минуте за безрассудный фол в центре поля. У Курбана Бердыева и без того головная боль относительно кадров в обороне, а тут выбывает еще один игрок. Кто будет в тройке защитников на следующий матч с "Тураном" - пока не совсем понятно. Астанов, опять же, сыграл старательно, но активности и продуктивности в атаке критически не хватало, учитывая позицию латераля. 

Зачем платить больше? Молодежь "Кайрата" ошибается, но не проигрывает в КПЛ. Фото 1

Фигура Ульшина здесь наиболее интересна. С одной стороны, его похвалил даже Бердыев. И статистически Андрей показал действительно неплохую игру - собрал четыре фола на себе, много и точно пасовал (62 передачи, 92 процента точности), отдал одну ключевую передачу и 17 раз вступал в единоборства (53 процента выигранных). Но есть одна существенная помарка. Именно после фола Ульшина "Тобол" заработал штрафной вблизи ворот и забил второй гол. Тем не менее потенциал для роста у хавбека точно имеется. Левоногий центральный полузащитник - это довольно редкий симбиоз для казахстанского футбола, поэтому в перспективе футболист "Кайрата" может вырасти в игрока национальной сборной. 

Да, в нашем восприятии от игры молодых "кайратовцев" есть эмоциональная составляющая исходя из результата, проиграй команда, возможно, отношение к ним было бы иным. "Кайрату" в какой-то степени повезло, но они  являются единственной командой чемпионата с нулем в графе "поражения" и готовы претендовать на чемпионство, несмотря на неминуемые ошибки своих молодых воспитанников. 

Но, помимо ошибок, есть сэйвы Устименко, есть прогресс Касабулата, есть устойчивый интерес из Европы к Шушеначеву. Да, не без доли удачи, но "Кайрат" показывает, что можно быть в лидерах, растить казахстанских игроков для сборной и не акцентировать все на легионерах для достижения результатов. Справедливости ради, кадровые ресурсы у "Тобола" и "Астаны" сильнее и они должны обыгрывать нынешний "Кайрат", но пока мы видим, что именно алматинцы выше своих прямых конкурентов в КПЛ-2022. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13
2 Кайрат 6 3 3 0 7-3 12
3 Тобол 6 3 2 1 9-5 11
4 Шахтер 5 3 1 1 11-4 10
5 Астана 6 3 0 3 6-6 9
6 Ордабасы 6 2 2 2 7-5 8
7 Тараз 6 2 2 2 5-5 8
8 Актобе 6 2 2 2 6-7 8
9 Атырау 6 2 1 3 5-6 7
10 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7
11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5
12 Аксу Ак 5 1 1 3 4-6 4
13 Махтаарал 6 1 1 4 5-13 4
14 Туран 5 0 3 2 0-4 3

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Тобол ФК Бердыев Курбан Алматы

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