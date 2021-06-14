ПФЛК вернула "Шахтеру" очки и вытащила его из зоны вылета КПЛ

Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) вернула "Шахтеру" три очка, благодаря чему клуб поднялся в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.

Так, баллы были сняты с карагандинцев еще с начала КПЛ-2021. Причиной стала неготовность стадиона в Караганде. Пока на арене проводились работы, клуб тренировался и проводил домашние матчи в Нур-Султане.

Накануне же глава ПФЛК Олжас Абраев посетил стадион "Шахтер", и теперь стало известно, что клубу вернули три очка.

Стоит отметить, что пока карагандинцы проводили домашние матчи КПЛ в столице, на их арене заменили натуральное покрытие на искусственный газон последнего поколения из Италии. Также была заменена система дренажа, установлен подогрев и автоматическая система полива.

Матч 15-го тура КПЛ стал первым, который прошел на стадионе "Шахтер" в нынешнем сезоне после реконструкции. Правда, карагандинский клуб потерпел в нем поражение от "Кызыл-Жара". Но, тем не менее, возвращенные очки помогли команде подняться на 12-е место в турнирной таблице и выбраться из зоны вылета КПЛ.

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