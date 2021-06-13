Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Шахтеру" в ближайшее время должны вернуть три очка

Команда вернулась на домашний стадион.

"Шахтеру" в ближайшее время должны вернуть три очка
Фото: с сайта pflk.kz
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев с рабочим визитом посетил стадион "Шахтер" в Караганде, сообщается на официальном сайте ПФЛК.

На основной арене футбольного клуба "Шахтер" проводились работы по реконструкции стадиона и замене газона. Ранее в связи с неготовностью стадиона "Шахтер" для проведения игр чемпионата Казахстана по футболу, Комиссией по сертификации Казахстанской федерации футбола с футбольного клуба "Шахтер" было снято три очка. Команда временно тренировалась и проводила свои игры в соседнем Нур-Султане.

Стоит отметить, что до начала работ при поддержке главы региона была проведена большая работа со стороны руководства футбольного клуба "Шахтер". С наступления благоприятной погоды на стадионе "Шахтер" были начаты работы по смене газона. Вместо натурального покрытия была произведения укладка искусственного газона последнего поколения из Италии. Помимо этого, была заменена система дренажа, установлен подогрев и автоматическая система полива согласно всем требованиям. Вчера стадион принял свой первый матч после обновления.   

"На основном стадионе футбольного клуба "Шахтер" была произведена долгожданная реконструкция. На арене было заменено покрытие, в начале текущего месяца новый газон итальянского производства прошел инспекцию Лабораторией, имеющей лицензию КФФ. Новый газон соответствует всем требованиям для проведения матчей турниров под эгидой ПФЛК. Также на арене была произведена замена зрительских сидений и другие реконструкционные работы, которые позволят улучшить условия для проведения официальных игр и создадут комфортные условия для болельщиков. До старта квалификации еврокубковых турниров, а именно 20 июня, поле стадиона пройдет специальную инспекцию для получения сертификата ФИФА. Отмечу, что Профессиональная футбольная лига Казахстана будет ходатайствовать о возврате очков ФК "Шахтер" в турнирной таблице", - сказал руководитель ПФЛК Олжас Абраев.

Напомним, "Шахтер" в первом матче на стадионе в Караганде проиграл "Кызыл-Жару" со счетом 0:1. Сейчас у комады девять очков и она занимает предпоследнее, 13-е место. Но после возвращения трех баллов команда поднимется на 12-ю строчку.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Шахтер ФК КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:47
Футбол

"Шахтеру" в ближайшее время должны вернуть три очка
Сегодня
15:30
Футбол

"Наши усилия вознаграждены". Принесший "Ордабасы" долгожданную победу Жоао Пауло - о матче КПЛ
Сегодня
08:05
Футбол

Прямая трансляция матчей "Астана" - "Тобол", "Тараз" - "Кайрат" и еще одной встречи 15-го тура КПЛ
Вчера
22:58
Футбол

"Шахтер" проиграл в первом домашнем матче сезона и остался в зоне вылета
Вчера
21:54
Футбол

Жоао Пауло забил на 92-й минуте и принес "Ордабасы" первую победу за шесть матчей
Вчера
20:52
Футбол

"Актобе" обыграл "Атырау" и одержал первую победу после прихода Масудова
Вчера
19:58
Футбол

"Жетысу" проиграл "Каспию" в матче с незабитым пенальти и прервал победную серию
Вчера
17:48
Футбол

Стала известна роль Бердыева в "Кайрате"
Вчера
16:27
Футбол

"Ордабасы" остался без денег. Клуб откажется от легионеров
Вчера
14:33
Футбол

Клубу КПЛ рекомендовали подписать Абата Аймбетова и еще двух кандидатов в сборную Казахстана
Вчера
12:44
Футбол

Новичок КПЛ лишился трех игроков на матч с худшей командой
Вчера
10:41
Футбол

Прямая трансляция матчей "Акжайык" - "Ордабасы", "Актобе" - "Атырау" и еще двух игр 15-го тура КПЛ
Вчера
08:23
Футбол

"Астана" - "Тобол". Интересные факты перед центральным матчем 15-го тура КПЛ
11 июня
23:35
Футбол

Третье пришествие и работа с ограниченными ресурсами. Справится ли Никитенко с кризисом в "Кайсаре"?
11 июня
22:45
Футбол

Шпилевский обратился к хейтерам после ухода из "Кайрата"
11 июня
22:12
Футбол

Интрига в столице и "Кайрат" без Шпилевского. Превью к 15-му туру КПЛ-2021
11 июня
21:39
Футбол

"Стоимость рухнула больше чем в два раза". В КПЛ новый лидер в рейтинге самых дорогих футболистов
11 июня
19:40
Футбол

Два футболиста расторгли контракты с клубом КПЛ
11 июня
17:11
Футбол

"Он живет футболом". Как самый молодой тренер КПЛ вытащил "Жетысу" из кризиса
11 июня
16:09
Футбол

Алыкулов из "Кайрата" помог сборной Кыргызстана разгромить соперника в отборе к ЧМ-2022
11 июня
15:03
Футбол

"Будут подняты видеозаписи в аэропортах". В ФК "Каспий" рассказали подробности кражи в Алматы
11 июня
13:55
Футбол

"Чемпионами стали благодаря Боранбаеву, а не Шпилевскому". Селюк - о выборе нового тренера в "Кайрате"
11 июня
12:11
Футбол

Футболистов "Каспия" обокрали в Алматы
10 июня
23:57
Футбол

Скромный конкурент и 18-летний вундеркинд. Смогут ли в "Актобе" заменить лучшего бомбардира?
10 июня
22:13
Футбол

Российский клуб после расставания с воспитанником "Кайрата" объявил о трансфере экс-игрока "Окжетпеса"
10 июня
21:22
Футбол

Лория и Тихонов встретились с акимом
10 июня
20:47
Футбол

Участник еврокубков от КПЛ может подписать экс-футболиста сборной России
10 июня
20:26
Футбол

Сбалансированная тактика против агрессивного настроя. Станет ли новый тренер "Кайрата" копировать стиль Шпилевского?
10 июня
19:59
Футбол

Форвард сборной Венесуэлы с опытом игры за "Сампдорию" близок к переходу в клуб КПЛ
10 июня
18:45
Футбол

Определена дата перенесенного матча "Ордабасы" - "Кызыл-Жар"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика