Пенсионеры-чемпионы из Казахстана узнали цену вылета из еврокубков
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Сегодня, 18 августа, пройдут три матча 17-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги "Жетысу" - "Тобол" (18:00), "Шахтер" - "Ордабасы" (18:00) и "Актобе" - "Кайсар" (20:00), передают Vesti.kz.
Сегодня, 18 августа, пройдут три матча 17-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги "Жетысу" - "Тобол" (18:00), "Шахтер" - "Ордабасы" (18:00) и "Актобе" - "Кайсар" (20:00), передают Vesti.kz.
"Ордабасы", после фиаско в еврокубках, предсказали вероятную потерю очков.
"Тремя матчами (без учета игры "Астаны") закроется 17-й тур КПЛ. Особое внимание будет приковано к играм в Караганде и Актобе. В этих городах играют лидеры чемпионата. Специалистов интересует морально-психологическое состояние шымкентцев. Вылет из еврокубков и предстоящая отставка тренера могут не самым лучшим образом повлиять на мотивацию игроков. Но самое главное, успеют ли они восстановиться после энергозатратного выезда в Ереван. Для южных пенсионеров срок восстановления слишком маленький. Поэтому, на наш взгляд, "Шахтер" может набрать очки и притормозить действующего чемпиона.
"Актобе" не должен испытать больших проблем с "Кайсаром". Домашние стены - хорошее подспорье для победы. Наконец, в третьем матче абсолютно невозможно спрогнозировать победителя. В паре "Жетысу" - "Тобол" результат может быть каким угодно. И любой исход никого не удивит. Однако костанайцы кажутся чуточку злее и перед ними стоят более высокие задачи", - пишет телеграм-канал Серый CARDINAL.
Напомним, "Ордабасы" свой еврокубковый путь начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Команду понизили до Лиги конференций и во втором отборочном раунде южане прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому "Пюнику".
Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев подал в отставку после матча в Ереване, клуб ее принял с оговоркой, что белорусский специалист отработает игру с "Шахтером".
Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и "Актобе" в КПЛ
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|15
|8
|5
|2
|26-14
|29
|3
|Ордабасы
|13
|7
|5
|1
|21-9
|26
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Кайсар
|14
|5
|5
|4
|15-17
|20
|6
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|7
|Тобол
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|15
|4
|6
|5
|14-17
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|14
|2
|2
|10
|5-24
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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