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"Ошибки в обороне не умаляют атакующих действий". Масудов оценил игру "Тобола" и "Кайрата" в Суперкубке Казахстана

Костанайцы вышли в финал турнира.

"Ошибки в обороне не умаляют атакующих действий". Масудов оценил игру "Тобола" и "Кайрата" в Суперкубке Казахстана
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Несмотря на ошибки в обороне в матче Суперкубка Казахстана между "Тоболом" и "Кайратом", нельзя умалять атакующие действия команд, считает главный тренер клуба первой лиги "Махтаарал" Вахид Масудов. В комментарии для Vesti.kz он оценил прошедший матч полуфинала.

"Матч второго полуфинала турнира в Туркестане получился чисто кубковым и боевым с обилием голевых моментов. Да и те, и другие допускали много ошибок в обороне, но это не умаляет достоинств атакующих действий. Посмотрите, какие красивые мячи были забиты.

Вызывает ли беспокойство оборона "Кайрата"? Я думаю, проблема в том, что они перешли на игру в три защитника. Это надо наигрывать. Я не знаю всех причин, почему были такие ошибки и несыгранность в оборонительных действиях. Такое надо на тренировках отрабатывать, а "с листа" спонтанно играть намного сложнее. Футболисты должны знать свою позицию, а когда там помещается третий защитник, все усложняется.

Что касается "Тобола", то команда хорошо укомплектована. Они взяли Лобжанидзе, который был у меня в "Таразе", Тони Силву, Манзорро пришелся ко двору. Все эти игроки качественные. От Манзорро исходят угрозы. Он и отдавать может, и сам решать эпизоды, как и произошло в матче с "Кайратом". "Тобол" заслуженно победил. Хочу поздравить всех любителей с началом сезона. Его открытие удалось по всем статьям", - заявил он.

Напомним, в матче 1/2 финала Суперкубка Казахстана "Тобол" выиграл у "Кайрата" в серии пенальти со счетом 4:2. В основное время команды забили друг другу по три мяча. 

Шестого марта "Тобол" встретится с "Астаной", которая обыграла в первом полуфинале "Шахтер" - 2:0.

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Метки:
Тобол ФК Шахтер ФК Кайрат ФК Астана ФК Масудов Вахид Суперкубок Казахстана

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