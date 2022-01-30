"Ордабасы" выступил с заявлением

Футбольный клуб "Ордабасы" запустил процесс реабилитации налоговой задолженности, сообщает пресс-служба южан.

Ранее клуб был близок к тому, чтобы сняться с чемпионата.

Невыплата зарплаты и угроза закрытия. "Ордабасы" столкнулся с новыми проблемами

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"Футбольный клуб "Ордабасы" на сегодняшний день имеет административный штраф за непостановку на учет НДС, из-за чего были заблокированы счета организации. На сегодняшний день клубом начата процедура реабилитации, на основании которой были сняты все ограничения, включая арест счетов организации. В связи с этим клуб восстановил свою нормальную деятельность и возобновил платежи, в том числе по заработной плате сотрудникам клуба.

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На основании Протокольного поручения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был установлен лимит бюджетного финансирования не более 1,2 миллиарда тенге, в результате которого клубу был урезан планируемый бюджет на 2021 год. В итоге данные обстоятельства привели к финансовым затруднениям футбольного клуба с задержкой заработных плат сотрудникам.

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Также "Ордабасы" направил заявление с просьбой о допуске для дальнейшего прохождения процедуры лицензирования (сертификации) в Департамент лицензирования (сертификации) Казахстанской федерации футбола с приложением соответствующих судебных документов для участия в чемпионате среди клубов премьер-лиги.

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Клуб принимает все меры для облегчения сложной экономической ситуации. Процесс реабилитации поможет обеспечить продолжение существования "Ордабасы" как футбольного клуба. Мы благодарим болельщиков за поддержку в эти трудные времена и просим отнестись с пониманием к данному процессу. Наша единственная цель состоит в том, чтобы сохранить клуб и обеспечить светлое будущее", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, "Ордабасы" занял пятое место в КПЛ-2021. Команда к новому сезону готовится в Шымкенте, в феврале планирует отправиться на сборы в Турцию.