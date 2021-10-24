"Ордабасы" вышел на четвертое место в КПЛ, а "Актобе - на шестое

Состоялись еще три матча предпоследнего, 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, "Ордабасы" на выезде обыграл "Тараз" со счетом 2:1. Голы у победителей забили Абдуллаи Диакате (27-я минута) и Карам Султанов (35-я), а у хозяев отличился Арман Нусип (78-я).

также на выезде и с таким же счетом обыграл- 2:1. У гостей отличились Эрвейн Мукам (18-я минута) и Виталий Балашов (66-я), а у туркестанской команды гол забил Темирлан Амиров (39-я).

В еще одном матче "Атырау" и "Кызыл-Жар" сыграли вничью со счетом 0:0. Таким образом, петропавловцы пропустили вперед "Ордабасы", который теперь занимает четвертое место - 38 очков против 36. А "Актобе" набрал 33 балла и поднялся на шестую строчку. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Напомним, "Кайрат" в рамках этого тура обыграл "Астану" и лишил ее лидерства, а "Тобол" вышел на первое место после того, как разгромил "Шахтер".

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