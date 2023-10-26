"Ордабасы" сделал заявление после первого чемпионства в истории

Футбольный клуб "Ордабасы" проинформировал о том, что слухи об уходе Мамаду Мбоджи из команды не являются действительными, передают Vesti.kz.
"Руководство клуба и тренерский штаб доверяют Мамаду как ключевому игроку команды и довольны его игрой", - говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что 30-летний сенегальский защитник покинет "Ордабасы" после завершения сезона, поскольку в клубе решили не предлагать ему новый контракт.
Мбодж пополнил состав шымкентцев в начале года. В его карьере также были азербайджанский "Нефтчи" (Баку), литовский "Жальгирис", сербские "Напредак", "Црвена Звезда" и сенегальский "Дакар Сакре-Кер".
Напомним, что "Ордабасы" по итогам 25-го тура впервые в истории стал чемпионом Казахстана.
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