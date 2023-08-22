В "Ордабасы" прокомментировали состояние Исламхана после игры с "Кайратом"

Полузащитник "Ордабасы" Бауыржан Исламхан получил повреждение в матче 20-го тура КПЛ с "Кайратом" и покинул поле в первом тайме. Президент шымкентского клуба Бауыржан Абдубаитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, когда хавбек может вернуться в строй.
"После матча с "Кайратом" у него не было болевых ощущений. Но обследование он проходит, выясняем какова степень повреждения. Надеемся, что Бауыржан вернется в строй в ближайшее время", - заявил Абдубаитов.
Отметим, что Исламхан включен в расширенный список сборной Казахстана на ближайшие матчи отборочного цикла ЧЕ-2024 против Северной Ирландии и Финляндии.
В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел десять матчей в КПЛ, забил два гола и отдал три голевые передачи.
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