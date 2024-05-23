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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Ордабасы" получил нового руководителя и задачи на Лигу чемпионов

"Ордабасы" получил нового руководителя и задачи на Лигу чемпионов
©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" представил нового президента клуба - им стал Асхат Сейсембек, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

"Асхат Рашидулы приступит к исполнению обязанностей президента футбольного клуба "Ордабасы" с третьего июня", - говорится в сообщении. Бывший руководитель шымкентского клуба Бауыржан Абдубаитов покинул свой пост по состоянию здоровья.

Ранее Сейсембек занимал должность генерального директора Фонда поддержки индустрии туризма и спорта и генерального секретаря Федерации легкой атлетики РК.

Как сообщили в "Ордабасы", аким города Габит Сыздыкбеков встретился с коллективом и болельщиками футбольного клуба. В ходе встречи были обсуждены планы и задачи клуба. Основная цель команды - защитить титул чемпиона Казахстана, а также хорошо выступить в отборочных играх и выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Кроме того, болельщики подняли тему строительства нового стадиона. По словам акима, в ближайшее время планируется начало строительства спортивной арены в районе "Бозарык".

Также в районе Бадамского водохранилища руководство города намерено построить тренировочную базу для футбольного клуба с двумя полями с натуральным и искусственным покрытием.

Напомним, в прошлом сезоне "Ордабасы" впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана. В этом году клубу выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Футбол

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