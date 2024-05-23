"Ордабасы" получил нового руководителя и задачи на Лигу чемпионов

Шымкентский "Ордабасы" представил нового президента клуба - им стал Асхат Сейсембек, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

"Асхат Рашидулы приступит к исполнению обязанностей президента футбольного клуба "Ордабасы" с третьего июня", - говорится в сообщении. Бывший руководитель шымкентского клуба Бауыржан Абдубаитов покинул свой пост по состоянию здоровья.

Ранее Сейсембек занимал должность генерального директора Фонда поддержки индустрии туризма и спорта и генерального секретаря Федерации легкой атлетики РК.

Как сообщили в "Ордабасы", аким города Габит Сыздыкбеков встретился с коллективом и болельщиками футбольного клуба. В ходе встречи были обсуждены планы и задачи клуба. Основная цель команды - защитить титул чемпиона Казахстана, а также хорошо выступить в отборочных играх и выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Кроме того, болельщики подняли тему строительства нового стадиона. По словам акима, в ближайшее время планируется начало строительства спортивной арены в районе "Бозарык".

Также в районе Бадамского водохранилища руководство города намерено построить тренировочную базу для футбольного клуба с двумя полями с натуральным и искусственным покрытием.

Напомним, в прошлом сезоне "Ордабасы" впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана. В этом году клубу выступит в квалификации Лиги чемпионов.