"Ордабасы" пал сразу, "Астана" держалась до конца. Какие клубы в КПЛ больше всего "пострадали" от Вагнера Лава

Звездный форвард "Кайрата" Вагнер Лав за полтора года в Казахстане провел почти полсотни матчей во внутренних турнирах. Корреспондент Vesti.kz выяснил, какой соперник алматинцев по КПЛ больше всего "пострадал" от результативности бразильца.

Вагнер сыграл 42 матча во всех казахстанских турнирах - 35 в КПЛ, пять в Кубке и два в Суперкубке РК. В этих встречах он забил 17 голов.

Всего в Казахстане бразилец огорчил десять соперников. Больше всего от него досталось "Кайсару", "Ордабасы" и "Каспию". Им Вагнер забил по три мяча. Кызылординцам в этом сезоне - два раза в рамках Кубка Казахстана и однажды в чемпионате. Во всех поединках "Кайрат" убедительно побеждал (3:0, 2:0 и 3:0). А шымкентцы капитулировали перед ним в 2020 году. В первом случае он оформил дубль - это были его дебютные голы за "Кайрат", который выиграл со счетом 3:1. А во втором случае легионер своим голом вновь поучаствовал в победе над "Ордабасы" (3:1), но уже в чемпионском матче. В текущем сезоне Вагнер оформил дубль в матче с актаусцами (5:1) и записал на свой счет взятие ворот в игре с ними в КПЛ-2020. Тогда алматинцы победили 3:1.

По два раза бразилец отличился в поединках с "Тоболом" и "Таразом". Костанайцам экс-игрок ЦСКА, "Монако" и "Бешикташа" забивал в прошлом и этом году, а жамбылцев Вагнер огорчил в двух матчах КПЛ-2021. Причем, в текущем сезоне голы бразильца в матчах с "Таразом" и "Тоболом" стали спасительными для алматинцев, позволим избежать им поражений - оба раза встречи заканчивались со счетом 2:2.

Меньше всего звездный нападающий "Кайрата" терзал "Туран", "Шахтер", "Окжетпес" и "Астану". В матчах с этими командами он отметился по одному разу. Обидчиком "горняков" и кокшетаусцев Вагнер выступил в КПЛ-2020. Причем, оба соперника в этих матчах отбирали у "Кайрата" очки - 1:1 с "Шахтером" и 3:3 с "Окжетпесом". А "Туран" в КПЛ-2021 после его мяча с пенальти потерпел разгромное поражение 0:3.

Особенно примечательно, что ворота "Астаны" - главного и принципиального соперника "желто-черных" - Вагнер не мог поразить на протяжении пяти матчей. Лишь в последней встрече в рамках 1/2 финала Кубка Казахстана бразилец добил обескровленную "Астану" (3:0).

Пока относительно будущего экс-игрока сборной Бразилии в алматинском клубе нет ясности. Вероятно, "Кайрат" не станет продлевать соглашение с 37-летним нападающим и география соперников, ворота которых он поражал в разное время, не будет расширена. 28 ноября "желто-черные" в финале Кубка Казахстана сыграют с "Шахтером".