"Ордабасы" отменил сенсацию в чемпионате Казахстана

Футболисты шымкентского "Ордабасы" обыграли талдыкорганский "Жетысу" в десятом туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Шымкенте, завершилась со счетом 3:1.

Первым успеха на 21-й минуте добился Артем Беседин. Спустя пять минут гости ответили точным ударом Данияра Усенова. Казалось, что талдыкорганцы способны навязать свою игру и не проиграть. Но не тут-то было. "Ордабасы" чуть поднажал и забил еще два гола до перерыва. Их авторами на 32-й и 35-й минутах стали Евгений Макаренко и Жасур Яхшибоев соответственно.

Благодаря этому выигрышу "Ордабасы" набрал 16 очков и поднялся с пятого места на первое в таблице. "Жетысу" с 14 очками опустился с четвертой позиции на пятую.

Сегодня, 1 июня, "Тобол" принимал "Кайсар", встреча завершилась громкой сенсацией, подробности - тут.

2 июня пройдут другие матчи десятого тура: "Кайрат" - "Шахтер", "Кызыл-Жар" - "Елимай", "Туран" - "Актобе" и "Женис" - "Атырау".