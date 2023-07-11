"Ордабасы" объявил об уходе легионера и молодого казахстанца

В период летнего трансферного окна "Ордабасы" не только укрепляет состав, но и освобождает его от некоторых футболистов. В беседе с корреспондентом Vesti.kz президент шымкентского клуба Бауыржан Абдубаитов рассказал, кто уже покинул команду и чей уход не исключен.

"С Петровичем мы действительно расторгли контракт по обоюдному согласию, это свершившийся факт. Что касается других игроков, которые могут уйти. Нашего молодого воспитанника Халматова мы отдали "Турану". Жаксылыков? Про все остальных рано говорить, все зависит от того, как мы усилимся. Если это произойдет, может некоторые и уйдут, дабы получать игровую практику", - заявил руководитель "Ордабасы".

Добавим, что экс-игрок сборной Сербии Радосав Петрович перешел в "Ордабасы" в феврале нынешнего года и суммарно провел 13 матчей во всех турнирах.

Ранее "Ордабасы" объявил о подписании контрактов с украинским нападающим Артемом Бесединым и казахстанским полузащитником Думаном Нарзилдаевым.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28 4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21 8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19 9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16 10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15 11 Окжетпес 15 4 2 9 14-20 14 12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10 13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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