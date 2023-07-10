В "Ордабасы" прокомментировали трансферы игрока сборной Казахстана и звездного легионера

Президент "Ордабасы" Бауыржан Абдубаитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о пришедших новичках и других потенциальных трансферах.

Шымкентский клуб продолжает усиливать состав в летнее трансферное окно в связи с борьбой за титул чемпиона Казахстана и перед стартом квалификации Лиги конференций.

"По Артему Беседину и Думану Нарзилдаеву уже все обговорено, остались только технические детали, скоро мы их заявим. Что касается Евгения Макаренко, его кандидатура еще обсуждается, говорить о его трансфере пока рано.

Ожидается ли еще усиление? Постепенно мы закрываем позиции, хотим создать конкуренцию на всех позициях, мы точечно усилимся. Переговорный процесс идет", - заявил Абдубаитов.

"Ордабасы" на данный момент занимает второе место в чемпионате Казахстана, в его активе 35 очков после 14 матчей. Шымкентский клуб отстает от "Астаны" на три балла, при этом столичная команда провела на две игре больше.

Во втором раунде квалификации Лиги конференций "Ордабасы" сыграет с польской "Легией". Первый матч казахстанский клуб проведет на своем поле. Ответная встреча состоится в Польше. Игры запланированы на 27 июля и 3 августа.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28 4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21 8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19 9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16 10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15 11 Окжетпес 15 4 2 9 14-20 14 12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10 13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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