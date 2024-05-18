"Ордабасы" не смог обойти "Актобе" в КПЛ

Футболисты "Актобе" и "Ордабасы" не смогли выявить победителя в матче девятого тура чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Актобе и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры "Актобе" с 15 очками остался на первом месте турнирной таблицы, а "Ордабасы", набрав 13 очков, поднялся на промежуточную четвертую строчку.

Ранее в отчетном туре "Астана" потерпела сенсационное поражение, подробности - здесь.

Сегодня, 18 мая, еще сыграют "Кайсар" - "Женис", прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.