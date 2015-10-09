"Ордабасы" ждет чистка состава? Кто из легионеров уйдет вслед за тренером

"Ордабасы" расстался с главным тренером Андреем Мартином, и это наверняка приведет к уходу нескольких игроков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, с кем именно шымкентцы могут расстаться ближайшей зимой.

Многие легионеры "Ордабасы" приобретались именно под Мартина, а некоторые даже по прямой рекомендации молдавского тренера. Этот фактор определенно повлияет на статус некоторых футболистов. Но есть и другие причины.

Например, видение клуба и нового тренера, под которого будут брать новичков. Судя по заявленным амбициям и уже надвигающимся трансферам (украинец Алексей Гуцуляк должен подписать контракт с "Ордабасы" на этой неделе), целой группе иностранцев "Ордабасы" придется искать новую команду.

На сегодня большие сомнения у "Ордабасы" могут возникнуть по следующим легионерам. Защитникидостаточно опытные, но велика вероятность, что им ищут альтернативу - игроков, способных дать лучшее качестве на этих позициях и соответствовать высоким еврокубковым задачам.

В полузащите относительно спокойно может чувствовать себя лишь Давид Абагна - стержневой опорник, который уже доказал в прошлых клубах, что он не теряется в еврокубковых матчах. А вот Тидиан Кейта, Юрий Вакулко и даже Кристиан Капацина выглядят неубедительно в контексте задачи выхода в общий этап Лиги чемпионов. Не исключено, что уйдут все трое.

В атаке, естественно, остается доверие к лучшему бомбардиру КПЛ. Но фланговые игроки в лицеедва ли будут отвечать амбициям клуба на будущий год. Клуб уже подписал Гуцуляка в линию нападения и наверняка это далеко не все.

Кроме того, надо учитывать, что "Ордабасы" планирует масштабно поработать над подписанием ведущих игроков сборной Казахстана, и это тоже может стать причиной для разгрузки иностранной части состава шымкентского клуба.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!