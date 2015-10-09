Недооцененный герой "Ордабасы". Как экс-игрок сборной Ганы стал одним из лучших в КПЛ

Сезон-2026 для "Ордабасы" ознаменован историческим "золотым дублем" и яркими выступлениями Эльхана Астанова, Жасулана Амира и Бьорна Йонсена. Однако есть еще один важный игрок, значительно повлиявший на успехи шымкентцев - это Давид Абагна. Корреспондент Vesti.kz подробнее рассказывает о карьере и вкладе ганского хавбека в итоговый результат команды Андрея Мартина.

На старте сезона "Ордабасы" был крайне нестабилен, как с точки зрения игры, так и в плане результатов. Мартин быстро понял, в чем проблема, и уже к середине марта до Шымкента доехал уже хорошо знакомый ему опорник Давид Абагна. Вместе они продуктивно поработали в "Петрокубе" и молдавский тренер не забыл, каким потенциалом обладает полузащитник.

Надо сказать, у Абагны действительно крепкое резюме по меркам КПЛ. У него за плечами есть официальные игры за сборную Ганы. Также он поиграл за кипрский "АПОЭЛь", в составе которого довольно ярко провел еврокубковую кампанию 2024/25. Тогда он отыграл восемь матчей в Лиге конференций (в том числе против "Астаны"), забил три гола (один из них - победный в ворота "Фиорентины") и помог команде выйти в плей-офф.

"Ордабасы" забрал ганца у "АПОЭЛя" не просто как свободного агента, а платил за трансфер. Шымкентскому клубу, по информации transfermarkt, сделка обошлась в 600 тысяч евро. Это довольно большие деньги для КПЛ, ведь даже топ-клубы редко выкупают игроков за такую сумму. Но, похоже, Мартин был настолько уверен в Абагне, что сумел убедить руководство в необходимости этого перехода.

Со своего дебютного матча в пятом туре КПЛ Абагна начал регулярно выходить в основе "Ордабасы" и с тех пор его статус никак не изменился. В итоге хавбек сыграл в 24 матчах чемпионата, забил три гола и оформил четыре ассиста. Вместе с Кристианом Капацина они сформировали один из самых органичных и многофункциональных дуэтов центральных полузащитников КПЛ. Ганец задавал высокую интенсивность игре "Ордабасы" и выжигал центр поля прессингом.

Абагна проделывал огромный объем работы на поле, страхуя всех коллег, которые играли вперед. При этом он успевал включаться в атаки вторым темпом и помогать голевыми действиями. Недавний финал Кубка Казахстана против "Кайсара" вновь показал, насколько значимым для "Ордабасы" является Абагна. Он оформил гол+пас и стал едва ли не главным героем финального матча.

Показательно и то, как реагируют на роль Абагны игроки "Ордабасы". Многие одноклубники называли именно ганского полузащитника лучшим игроком сезона во всей лиге. В то время как один из руководителей клуба Бейбит Алибеков даже шутил по поводу Давида следующим образом: "Знаете, что вода покрывает 70% земли? Так вот остальные 30% покрывает Абагна".

Как известно, планы у "Ордабасы" по усилению состава на следующий год грандиозные, но, похоже, Абагна один из тех, кто пока может не волноваться за свою роль. Он уже прекрасно знает, что такое игра на высоком европейском уровне, и вполне соответствовал этой планке. Поэтому сейчас можно говорить, что хавбек стал частью костяка "Ордабасы", который намерен пошуметь не только в Казахстане, но и в еврокубках.

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