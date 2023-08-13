"Ордабасы" едва не потерял очки в матче с пятью голами и удалением, но укрепил свое лидерство в КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 19
Голы:Малый, 14 (0:1); Макаренко (Жоржиньо - Барбоса), 40 (0:2); Бородин, 66 (1:2); Тагыберген (Абдухоликов), 71 (1:3); Совпель (Зульфикаров), 75 (2:3)
"Ордабасы", лидирующий в футбольной премьер-лиге, одержал победу над "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч 19 тура КПЛ прошел в Кызылорде и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.
По итогам первого тайма футболисты шымкентского клуба вели 2:0. Сначала на 16 минуте счет открыл Сергей Малый. А затем на 40-й отличился Евгений Макаренко.
Дмитрий Бородин на 66 минуте сократил отставание "Кайсара". Но на 71-й Асхат Тагыберген вернул "Ордабасы" преимущество в два мяча.
На 75 минуте Василий Совпель снова вернул интригу в матче, сократив разрыв до минимума. Но сравнять счет и отобрать у лидера КПЛ очки футболисты "Кайсара" не успели.
Стоит отметить, что с 33 минуты хозяева поля играли вдесятером, так как был удален Бен Загре.
Подробная статистика матча доступна здесь.
Таким образом, "Ордабасы" упрочил свое лидерство в КПЛ, набрав 45 очков в 18 встречах. С турнирным положением команд можно ознакомиться ниже.
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