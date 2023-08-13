"Ордабасы" едва не потерял очки в матче с пятью голами и удалением, но укрепил свое лидерство в КПЛ

"Ордабасы", лидирующий в футбольной премьер-лиге, одержал победу над "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч 19 тура КПЛ прошел в Кызылорде и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

По итогам первого тайма футболисты шымкентского клуба вели 2:0. Сначала на 16 минуте счет открыл Сергей Малый. А затем на 40-й отличился Евгений Макаренко.

Дмитрий Бородин на 66 минуте сократил отставание "Кайсара". Но на 71-й Асхат Тагыберген вернул "Ордабасы" преимущество в два мяча.

На 75 минуте Василий Совпель снова вернул интригу в матче, сократив разрыв до минимума. Но сравнять счет и отобрать у лидера КПЛ очки футболисты "Кайсара" не успели.

Стоит отметить, что с 33 минуты хозяева поля играли вдесятером, так как был удален Бен Загре.

Подробная статистика матча доступна здесь.

Таким образом, "Ордабасы" упрочил свое лидерство в КПЛ, набрав 45 очков в 18 встречах. С турнирным положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45 2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39 3 Астана 18 12 3 3 23-14 39 4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32 5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26 8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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