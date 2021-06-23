"Они были слишком сильны для нас". Тренер "Каспия" прокомментировал разгром от "Кайрата"

Главный тренер "Каспия" Срджан Благоевич в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал итог встречи 17-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана против "Кайрата" (1:5). Специалист отметил состояние соперника и рассказал, какие выводы последуют в его команде.

"Очень сложная ситуация для нас. Мы пропустили девять голов за два матча. Мы находимся в сложной ситуации, ощущение такое же, как после игры с "Кайсаром". "Кайрат" находится в хорошей форме, кажется, они были слишком сильны для нас, это уровень, на который мы не смогли ответить.

Еще пять-шесть дней назад мы находились на четвертой позиции, но такой чемпионат, что происходит два поражения, и ты опускаешься вниз.

Я сказал пацанам в раздевалке, что сейчас мы должны показать характер. Впервые за долгое время у нас не будет анализа после игры. Я попросил всю команду, чтобы они помолчали в ближайшие пять дней и сосредоточились на игре с "Тураном". Нам нелегко, но я беру на себя всю ответственность", - заявил Благоевич.

Добавим, что "Каспий" после поражения в Алматы опустился на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. "Кайрат", в свою очередь, сократил отставание от лидеров "Тобола" и "Астаны" до пяти очков.

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