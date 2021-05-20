"Они провели грамотную селекционную работу". Эксперт - о лидерстве "Астаны" и конкуренции от "Тобола"

Экс-тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, как "Астане" удалось преобразиться после прошлого сезона и способен ли "Тобол" навязать борьбу за чемпионский титул.

"В первую очередь нынешние результаты "Астаны" - это фактор руководства и тренерского штаба, они провели грамотную селекционную работу. Ну и еще раз, в прошлом году у них не было полноценной подготовки, а в нынешнем они планомерно работали на сборах, это очень важно. Для меня вполне ожидаемо, что "Астана" вернулась на лидирующие позиции, ведь тот же костяк команды они сохранили.

"Тобол"? Да, они претендуют на титул, но им необходимо обыгрывать такие команды, как "Каспий", и дожимать игры подобные той, что была с "Ордабасы". Для чемпионства, возможно, им не хватает агрессивности, у них есть мастерство, тактика, но именно в агрессивности им стоит прибавить", - отметил специалист.

Напомним, что в рамках 13-го тура КПЛ "Астана" в столице сыграет против "Кайрата", матч пройдет 23 мая. "Тобол" следующую игру проведет 24 мая на выезде против "Шахтера". Турнирная таблица доступна по этой ссылке.

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