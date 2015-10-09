"Он шокирован": у бывшего футболиста клуба КПЛ выявлен рак

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил, что у 26-летнего защитника из Буркина-Фасо Бена Загре, ранее выступавшего за "Кайсар" и "Шинник", диагностировали рак на ранней стадии, передают Vesti.kz.

"Чувствует себя Бен как раз, может быть, и неплохо. Но безусловно это сильный психологический удар для него - он шокирован. Сейчас он поедет в Европу, постараемся организовать ему лечение, попробуем помочь ему в этой нелегкой проблеме, где-то даже трагедии. Надеемся, он поправится, вылечится, все находится в начальной стадии. В Ярославле смотрели его биопсию - сказали, все нормально. Но в Москве доктор сказал, что, скорее всего, у него злокачественная опухоль, а во французском госпитале в Буркина-Фасо это подтвердили.

Ему посоветовали лечиться в Германии или Израиле, слава богу, у него европейская виза. Думаю, буквально в ближайшее время он вылетит в Европу. Будем надеяться, что врачи помогут, но мы и сами поможем, чем сможем. Надеемся, это не будет грозить дальнейшей карьере. Как принято говорить, мы своих не бросаем", - рассказал Селюк "Чемпионату".