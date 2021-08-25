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Обыграл "Барселону", затащил Покатилова в РПЛ и танцевал в раздевалке. Что известно о новом главном тренере "Кайрата"

Обыграл "Барселону", затащил Покатилова в РПЛ и танцевал в раздевалке. Что известно о новом главном тренере "Кайрата"
©РИА Новости
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Новый наставник "Кайрата" Курбан Бердыев имеет большой тренерский опыт и овеян множеством любопытных историй. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его карьере и интересных фактах, связанных с этим специалистом.

Бердыев, отмечающий сегодня 69-летие, вернулся в "Кайрат" спустя 26 лет. Он возглавлял алматинский клуб с апреля 1994 по декабрь 1995. Но результаты команды, мягко говоря, не впечатлили - 11-е место в первый год работы и девятое во второй. Ранее Курбан Бекиевич работал в "Кайрате" в качестве ассистента главного тренера (1991-1993). Нынешний приход в алматинский клуб, где он блистал как игрок, стал третьим для Бердыева в качестве тренера. Статус - прежний, но сейчас у него уже совершенно иная степень известности. Теперь Бердыев - глыба с огромным опытом и бэкграундом, который имеется у единиц тренеров на постсоветском пространстве.

"Возвращение легенды". В России отреагировали на назначение Бердыева главным тренером "Кайрата"

Наставник алматинцев редко дает интервью и рассказывает о себе. По признанию современников, выступавших с ним в свое время за разные клубы, это был один из немногих игроков, к кому не было претензий как на поле, так и в быту.

Бердыева отличала высокая дисциплина, помноженная на игровой интеллект и технику, что позволяло нынешнему наставнику чемпиона Казахстана выступать на должном уровне в родном "Колхозчи", ростовских СКА и "Ростсельмаше", а также в "Кайрате". Вот его знаменитый финт "улитка".

Очевидно, что дисциплина позволила Бердыеву добиться огромных высот и в тренерской карьере. Так, казанский "Рубин" при нем дважды выиграл чемпионат России (сезоны-2008, 2009). Клуб из Татарстана стал самым успешным для этого специалиста. С ним Бердыев побеждал также в Кубке России (2011/12), дважды выигрывал Суперкубок (2010, 2012) и Кубок чемпионов содружества (2010). И, без преувеличения, именно с "Рубином" главный тренер "Кайрата" провел главный матч жизни, когда в Лиге чемпионов сезона-2009/10 на "Ноу Камп" была обыграна "Барселона". А ведь были в истории "Рубина" при Бердыеве победы над миланским "Интером", "Тоттенхэмом", "Атлетико" и "Челси".

В 2016 году Бердыев, уже будучи тренером "Ростова", привел клуб к серебряным медалям чемпионата России и впервые в истории клуба вывел его в Лигу чемпионов. Там, уже без Бердыева на тренерском мостике, ростовчане погремели, выбив из квалификации амстердамский "Аякс", а в группе они обыграли "Баварию" (3:2). Наконец, в плей-офф Лиги Европы "Ростов" сыграл вничью на своем поле с "Манчестер Юнайтед" (1:1).

В это время он занимал должность вице-президента клуба и консультировал тренеров. Команду возглавлял Иван Данильянц, а руководил составом по большей части Дмитрий Кириченко, который не имел соответствующей лицензии. Кириченко теперь называют кандидатом на пост ассистента главного тренера "Кайрата". А на видео Бердыев наблюдает за игрой "Ростова" в Мюнхене.

 

При нем в составе "Ростова" числился нынешний голкипер "Кайрата" Стас Покатилов, перешедший в 2016 году в российский клуб. Казахстанский вратарь так и не получил своего шанса, проведя 12 матчей в РПЛ на скамейке запасных, после чего был отправлен в аренду в алматинский клуб.

Что касается профессиональных качеств Бердыева, то дисциплина - главная составляющая в работе Курбана Бекиевича. В его командах нет ярко выраженных одиночек-индивидуалистов. Любой коллектив, который он тренировал, является механизмом, способным добиваться результата.

О степени требовательности Бердыева к своим игрокам красноречиво говорит этот фрагмент видео с тренировки "Рубина".

Несмотря на серьезность характера, Бекиевич иногда позволяет себе эмоциональные поступки. Например, такой чемпионский танец в раздевалке "Рубина". Как признавались некоторые игроки казанского клуба, никто от него такого не ожидал.

Вообще, отмечалось что Бердыев любит современную музыку и джаз. А его старший сын Марат является профессиональным звукорежиссером и написал гимн болельщиков "Рубина".

А еще наставник "Кайрата" любит играть в шахматы. Наверное, из этого тоже складывается стратегический гений Бердыева и прагматизм в футболе.

Любопытно, что новый тренер алматинцев верит в нумерологию и испытывает суеверие, связанное с числом "13". Так, в его командах не было игроков с таким номером. Доходило даже до того, что игроков в отелях не селили в 13-м номере и на это число не заказывали билеты, а если была возможность - переносили матчи, выпадающие на эту дату.

К слову, в "Кайрате" под 13-м номером выступает Камо Оганесян. Если армянский универсал продлит с алматинцами контракт, то ему, скорее всего, придется выбирать майку с другим числом. Что касается оставшегося календаря алматинцев, то в этом сезоне матчей, выпадающих на 13-е число, не намечается.

Напомним, соглашение с Бердыевым заключено до конца года с возможностью пролонгации на два сезона. До этого 69-летний тренер занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба.

В текущем сезоне алматинский клуб поочередно возглавляли Алексей Шпилевский, Кирилл Кекер и Артем Гавриленко.

"Кайрат" 26 августа сыграет за выход в группу Лиги конференций с "Фолой" из Люксембурга. Первый матч завершился со счетом 4:1 в пользу алматинцев.

Фото: ФК "Ростов"© (1), ФК "Кайрат"© (2)

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