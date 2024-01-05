Обладатель Кубка Сербии нашел новый клуб после ухода из "Тобола"

Сербский футболист Мильян Вукадинович подписал контракт с клубом "Младость ГАТ", сообщают Vesti.kz.

При этом пресс-служба команды из города Нови-Сад не уточнила детали соглашения.

Последним клубом 31-летнего полузащитника стал костанайский "Тобол", за который он выступал с 2022 года.

В карьере Вукадиновича также были сербские "Воеводина", "Напредак", "Земун", "Хайдук" (Белград), а также чешские "Славия" (Прага), "Млада-Болеслав" и "МАС Таборско".

С "Воеводиной" становился обладателем Кубка Сербии (2019/20).