Обладатель Кубка Казахстана остался без клуба

Белорусский защитник Павел Забелин покинул казахстанский "Тобол", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport5.by.
28-летний футболист сыграл десять матчей в казахстанской премьер-лиге, отметившись одним голом. Стал обладателем Кубка Казахстана: в финале костанайцы обыграли шымкентский "Ордабасы" (1:0).
Также белорус выходил на поле в восьми встречах квалификационного раунда Лиги конференций.
Забелин перешел в "Тобол" летом прошлого года из солигорского "Шахтера", подписав контракт до 31 декабря 2024-го.
В его карьере также были узбекский "Андижан", белорусские "Неман", "Гранит" и "Барановичи". В мае 2023-го попал в расширенный состав сборной Белоруссии.
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