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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Обидел сборную и казахстанцев". Откровения о бывшем тренере "Кайрата"

"Обидел сборную и казахстанцев". Откровения о бывшем тренере "Кайрата"
©instagram.com/a.shpilevski

Экс-защитник "Кайрата" Сергей Политевич поделился своими воспоминаниями о периоде выступления за команду, передает Vesti.kz со ссылкой на Youtube-канал "На банке".

Он выступал за алматинский клуб в период с 2018 по 2019 годы.

"Переходил в "Кайрат", потому что была русскоязычная среда и хорошие условия. Мне был предложен контракт на 3,5 года. Мне понравился город и все удобства, которые предоставила команда. Я провел неплохие полтора сезона и у меня оставалось два года по контракту, но я подошел к президенту (Кайрату Боранбаеву- прим.ред) и сказал, что хочу уйти.

Уходил ли я из-за Шпилевского? В том числе и из-за него. Мне было некомфортно. Я хотел играть и получать удовольствие. Мы не нашли коннект с тренером и я решил, что нужно уходить, дабы не портить атмосферу в команде. Однажды Шпилевский сказал что-то казахстанским игрокам и задел сборную страны, и местные футболисты обиделись", - сказал Политевич.

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Отметим, что белорусский специалист Алексей Шпилевский возглавил "Кайрат" в 2018 году и руководил командой до 2021 года. Сейчас он работает в кипрском "Арисе".

В свою очередь Политевич выступал за белорусские "Нафтан", "Динамо" и "Шахтер". Также в его карьере были "Крылья Советов" (Россия) и турецкий "Генчлербилиги".

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Метки:
Сборная РК по футболу Шпилевский Алексей Кайрат ФК

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