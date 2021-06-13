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Новый тренер "Кайрата" назвал состав на свой первый матч в КПЛ

Также появился состав на матч "Астана" - "Тобол".

Новый тренер "Кайрата" назвал состав на свой первый матч в КПЛ
Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Стали известны составы на матчи 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, в которых сыграют "Тараз" - "Кайрат" и "Астана" - "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz. Обе игры начнутся в 19:00, а прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

"Тараз": Мухаммеджан Сейсен (В) - Берик Шаихов, ​Фейт Обилор, Елдос Ахметов, ​Максат Амирханов (К) - Коджо Альфонс, Марат Шахметов, Бауыржан Байтана, Алишер Сулей, Педро Эуженио - Ненад Адамович;
Резерв: Джурахон Бабаханов (В) - Дмитрий Евстигнеев, Берик Айтбаев, Жалгас Жаксылыков, Адилет Кенесбек - Ерсултан Калдыбеков, Еркебулан Тойбеков, Абзал Таубай, Гаврил Кан, Жакып Кожамберды, Динмухамед Караман - Абылайхан Жумабек.
Главный тренер: Вардан Минасян.

"Кайрат": Стас Покатилов (В) - Гафуржан Суюмбаев (К), Нуралы Алип, Раде Дугалич, Камо Оганесян - Денис Поляков, Небойша Косович, Султанбек Астанов, Айбол Абикен - Вагнер Лав, Артур Шушеначев;
Резерв: Данил Устименко (В) - Егор Ткаченко - Арсен Буранчиев, Андрей Ульшин, Данияр Усенов - Еркебулан Сейдахмет, Денис Митрофанов.
Исполняющий обязанности главного тренера: Кирилл Кекер.

"Астана": Дмитрий Непогодов (В) - Энрике Лопес, Лука Шимунович, Абзал Бейсебеков (К), Антонио Рукавина - Исламбек Куат, Валерий Чуперка, Макс Эбонг - Тигран Барсегян, Марин Томасов, Абат Аймбетов;
Резерв: Александр Заруцкий (В), Данил Подымский (В) - Лев Скворцов, Саги Совет, Марк Гурман - Султан Сагнаев - Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко, Станислав Басманов, Семир Смайлагич.
Главный тренер: Андрей Тихонов.

"Тобол": Александр Мокин (В) - ​Руслан Валиуллин, Алекса Аманович, Александр Марочкин, Сергей Малый, ​Самат Жарынбетов - Душан Йованчич, Асхат Тагыберген (К), Жереми Манзорро, Тони Сильва - Неманья Николич.
Резерв: Егор Цуприков (В), Султан Бусурманов (В) - Роман Асранкулов, Султан Абилгазы, Дмитрий Мирошниченко​ - Карлос Фонсека, Азат Нургалиев - Элгуджа Лобжанидзе.
Главный тренер: Григорий Бабаян.

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Тараз ФК Астана ФК Тобол ФК

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