Ножницы Абикена и пятка от Гоу. А какой гол стал лучшим в пятом туре КПЛ-2022?

В пятом туре КПЛ-2022 было забито немало красивых голов. Vesti.kz предлагают выбрать самый эффектный среди них. Отдать голос за лучшее взятие ворот можно по этой ссылке.

Макс Эбонг ("Астана")

Белорусский полузащитник в матче с "Таразом" открыл счет, удачно попав в ближний угол. Его гол, забитый на 22-й минуте, состоялся во многом благодаря ошибке вратаря гостей Мухаммеджана Сейсена, но нельзя не отметить комбинацию и обыгрыш Эбонгом соперников, которые предшествовали взятию ворот.

Жоао Пауло ("Кайрат")

Форвард "Кайрата" забил одинаково важный и красивый гол в центральном матче пятого тура с "Каспием". На 41-й минуте бразилец получил мяч и, войдя в штрафную, пробил в ближний угол. Мяч от штанги пересек линию ворот. Этот гол стал победным во встрече.

Тимур Досмагамбетов ("Шахтер")

Защитник "Шахтера", отметился очередным, эффектным голом. На 27-й минуте матча с "Махтааралом" Досмагамбетов точно пробил метров с 30, после чего мяч, ударившись о перекладину, пересек линию ворот. "Горняки" одержали в этой игре разгромную победу со счетом 5:1.

Жерар Гоу ("Актобе")

Ивуарийский форвард забил дебютный гол за "Актобе" и сделал это в весьма эффектном стиле. На 84-й минуте матча с "Аксу" бывшая звезда "Кайрата" замкнул фланговую подачу ударом пяткой и поставил победную точку для своего клуба - 2:1.

Айбол Абикен ("Аксу")

Полузащитник "Аксу" на 62-й минуте матча с "Актобе" открыл счет невероятным ударом через себя. Абикену удалось подстроиться под скидку партнера и неотразимо пробить под перекладину. Впрочем, его гол не помог павлодарцам набрать очки в этой игре.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 5 3 0 2 6-5 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Напомним, после пятого тура "Кайрат" лидирует в турнирной таблице, набрав 11 очков. У "Шахтера", "Тобола" и "Каспия" по десять баллов.

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