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Неугомонный Томасов, щедрый Вагнер и архитектор Механович, или чьи пасы приносят командам успех в КПЛ

Неугомонный Томасов, щедрый Вагнер и архитектор Механович, или чьи пасы приносят командам успех в КПЛ
Марин Томасов. Фото: ФК "Астана"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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До конца сезона в OLIMPBET-чемпионате Казахстана осталось всего десять туров. Экспертами и журналистами часто отмечаются показатели бомбардиров клубов, забивающих большое количество мячей. Но не менее важна роль ассистентов, тех самых художников, создающих эти моменты словно волшебной палочкой. Корреспондент Vesti.kz выделил пятерку мастеров последнего паса в текущем сезоне КПЛ.

Много говорим о бомбардирах и практически не уделяем внимания ассистентам? Да, это правда. Но нужно и признать сей факт, что в интернете практически невозможно найти список ассистентов КПЛ, особенно прошлых сезонов. Этими подсчетами если и занимаются определенные люди, то списки все равно никто не составляет. Да что уж говорить об ассистентах, если в мировой сети нереально найти списки бомбардиров премьер-лиги в нулевых, ну и чуть полегче дела обстоят с аналогичными таблицами в прошлое десятилетие.

Говоря об ассистентах этого сезона, в первую очередь нужно выделить и того, кого отмечают любители бомбардирских успехов - Марина Томасова. 33-летний хорват не только лучший бомбардир КПЛ, но и лучший ассистент чемпионата. На его счету восемь голевых передач, семь из которых он раздал в стартовых четырех турах. Свой последний результативный пас Томасов отдал еще в конце апреля. Зато с тех пор вингер "Астаны" начал много забивать сам, наколотив семь мячей.

Томасов - мастер дальних ударов, завершения атак и их построения. Своими длинными передачами и филигранными навесами в штрафную он выводит нападающих на убойные позиции, откуда практически невозможно промахнуться (хотя бывает и такое). Плюс ко всему, Томасову часто доверяют исполнять угловые и штрафные удары.

Отлично себя проявляет и 28-летний боснийский хавбек "Ордабасы" Мирзад Механович. В этом сезоне он забил всего один гол, но компенсировал этот скромный показатель шестью ассистами. С передач Механовича забивали пять разных футболистов, и лишь Жоао Пауло отличился с них дважды.

Механович старается играть разнообразно, и он видит практически каждый участок поля. Это тот тип игрока, который рисует атаку, ему важнее не пробить самому, а предоставить классную возможность партнеру. В 2019 году Мирзад уже завершал сезон с девятью голевыми передачами в КПЛ.

Далее в списке опытнейший форвард "Кайрата" Вагнер Лав. В первом же сезоне в Алматы бразилец продемонстрировал не только умение забивать, которое его не покинуло, но и показал свою щедрость на ассисты, отдав пять голевых передач в 13 матчах КПЛ-2020.

В этом сезоне 37-летний нападающий продолжает забивать и быть максимально полезным в подыгрыше. На его счету по четыре забитых мяча и ассиста. Понятно, что у Вагнера редко случаются красивейшие голевые передачи, ведь чаще он отдает под удар партнерам, но об этом все равно никто не будет вспоминать. Статистика, как говорится, на лицо.

Главным архитектором всевозможных атак в "Таразе" является Педро Эуженио. Техничный португалец может и поделиться мячом с партнером, и завершить комбинацию сам. В 15 матчах текущего розыгрыша он сделал четыре результативных паса. 

Забивал Эуженио еще чаще - шесть раз. Но нужно признать, что Педро не хватает высококлассных исполнителей рядом, поэтому зачастую он берет игру на себя там, где другие этого делать бы не стали по причине риска. Но выбора у вингера нет, поэтому ему  порой приходится тянуть одеяло на себя, однако болельщики "Тараза" этому лишь рады.

И еще одним футболистом, которого мы отметим в этом списке, является Тигран Барсегян из "Астаны". До статистики 11+8, которой владеет Томасов, ему далековато. Но это не значит, что Барсегян не приносит ощутимой пользы команде.

В 15 матчах вингер забил четыре мяча и сделал столько же ассистов. В двух предыдущих сезонах он набирал по четыре и пять результативных передач соответственно, но и не забудем, что туров в прошлые годы было больше. Теперь у Тиграна есть еще десять матчей, чтобы установить новый личный рекорд в КПЛ. Это при условии, если Барсегян останется в столичном клубе.

Сам Тигран не является столь тонким игроком, как Томасов. Он больше нацелен на ворота соперников и предпочитает чаще бить, нежели делать передачу. Играя на неудобном для себя фланге, результативность, эффективность Барсегяна несколько уменьшается, но даже при таких условиях он полезен.

Ранее стала известна зарплата лучшего бомбардира "Актобе".

Фото: ФК "Астана" (1,5), ФК "Ордабасы" (2), ФК "Кайрат" (3), ФК "Тараз" (4)©️

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Астана ФК Ордабасы ФК Тараз ФК Кайрат ФК Лав Вагнер

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