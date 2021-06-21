Стала известна зарплата лучшего бомбардира "Актобе". Форвардом заинтересовались в Европе

Узбекский нападающий Игорь Сергеев, который является лучшим бомбардиром ФК "Актобе", попал в сферу интересов польских и чешских клубов, передает Meta-ratings.kz.
Отмечается, что его представители в активных поисках нового клуба. Приоритет отдается европейским чемпионатам, а варианты подписания контракта с Сергеевым рассматривают несколько чешских и польских клубов. Причем один из них готов выкупить футболиста у "Актобе" за 75 000 евро, если его откажутся отпускать бесплатно.
Согласно неофициальным данным, зарплата узбекского легионера в "Актобе" составляет 19 000 долларов в месяц.
В 15 сыгранных играх КПЛ Сергеев забил семь голов и отдал одну голевую передачу.
Напомним, что о возможном переезде форварда в Европу говорилось еще в мае.
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