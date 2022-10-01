Неожиданным результатом завершился матч в КПЛ

"Тараз" неожиданно уступил "Мактааралу" - последней команде чемпионата Казахстана по футболу. Случилось это в рамках 21-го тура, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Таразе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 35-й минуте забил Жан Али Пайруз.

Таким образом "Тараз" с 25 очками остался на десятом месте, а "Мактаарал" с 18 очками - на последней, 14-й строчке турнирной таблицы.

Следующую игру "Тараз" проведет дома с "Кызыл-Жаром" 9 октября, а "Мактаарал" в этот день на своем поле встретится с "Акжайыком".

Напомним, что ранее в других матчах 21-го тура "Каспий" обыграл "Аксу" (1:0), а "Ордабасы" оказался сильнее "Атырау" (2:0).

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