"Ордабасы" выиграл второй матч подряд и вошел в топ-4 КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над "Атырау" в 21-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Адильхан Добай и Одилбек Абдумажитов на 38-й и 90+5-й минутах соответственно.

Для южан данная победа стала второй подряд в чемпионате, что позволило им набрать 32 очка и подняться с шестого места на четвертое, а "нефтяники" с 28 баллами остались на восьмой позиции.

Следующую игру "Ордабасы" проведет на выезде с "Астаной" 9 октября, а "Атырау" в этот день на своем поле встретится с "Кайратом".

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