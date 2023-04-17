Ненад Эрич отреагировал на разгром от "Кайрата" и высказался о возвращении в "Астану"

Экс-вратарь "Астаны" и сборной Казахстана Ненад Эрич впервые за долгое время вернулся в столицу. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал об эмоциях от встречи с болельщиками, о работе в клубе и конкуренции во вратарской линии.

Накануне Эрич посетил встречу шестого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Астаной" и "Кайратом" (0:3). Перед началом игры он поучаствовал в автограф-сессии для фанатов.

- Ненад, сегодня вы вернулись на "Астана Арену", встретились с болельщиками. Какие у вас эмоции?

- Конечно, я очень счастлив, что сегодня нахожусь здесь! Меня очень тепло встретили болельщики и мой клуб, в котором я провел очень много времени. Огромное спасибо болельщикам за все! За то, что всегда поддерживают команду, они самые лучшие.

- Вы посмотрели матч казахского класико между "Астаной" и "Кайратом". Есть разница в этом противостоянии по сравнению с теми временами, когда вы сами играли?

- С "Кайратом" всегда получались интересные игры, это дерби двух столиц. Сегодня "Кайрат" выиграл, и я хочу поздравить их с победой! Была очень интересная игра, команда заслуженно выиграла. Посмотрим, время покажет, что будет дальше. Есть еще много игр.

- Чего не хватало "Астане"?

- Я не могу это говорить, так как тренер лучше это знает. Я уверен, что все это разберут и найдут правильное решение. Григорий Бабаян очень хорошо знает свою работу, и думаю, что проблем не будет.

- Очень скучал, я провел очень много времени здесь. Мне очень приятно здесь находиться, я два года не был в Астане. Очень счастлив, что сегодня пришел на игру, увидел людей, с которыми играл. Конечно, состав команды поменялся, но есть пять-шесть игроков, которых я знаю. Все супер.

- Если поступит предложение поработать в "Астане", согласитесь?

- Да! Соглашусь, конечно. Когда начну работать и заниматься тренерской деятельностью, то буду ждать клуб, если буду ему нужен. Будет приятно прийти работать в клуб, где я провел много времени, где у нас было много успехов, хорошие победы в чемпионате и Европе, эта история никогда не забудется.

- В "Астане" есть вратари Йосип Чондрич и Александр Заруцкий. Знаете ли вы их? Кто, по-вашему, должен быть в стартовом составе?

- Опять-таки, есть тренер, который решает, кто будет стоять в воротах. Есть два хороших вратаря. И Чондрича, и Заруцкого, честно, не особо знаю. Всегда у команды должно быть два сильных вратаря, но решать должен тренерский штаб. Самое главное, что есть конкуренция и наличие голкиперов. Желаю им удачи!

Напомним, что Эрич выступал за "Астану" с 2011 по 2020 год. За клуб он провел 318 матчей во всех турнирах, став шестикратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка и трехкратным победителем Суперкубка Казахстана, а также играл в групповой стадии Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы. Кроме того, на счету Ненада восемь матчей за сборную Казахстана.

40-летний Эрич завершил профессиональную карьеру после окончания сезона-2020, по итогам которого он покинул "Астану". После этого вратарь вернулся на родину в Сербию, а в столичном клубе за ним закрепили первый номер.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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