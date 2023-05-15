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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Не стал бы говорить, что я тащу команду". Жоао Пауло - о "Кайрате" и жуткой травме одноклубника

"Не стал бы говорить, что я тащу команду". Жоао Пауло - о "Кайрате" и жуткой травме одноклубника
©ФК "Кайрат"

Нападающий "Кайрата" Жоао Пауло отметился очередным голом в матче девятого тура КПЛ с "Актобе". После игры бразилец в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал об агрессивном стиле команды, травме Арсена Буранчиева и возможности сыграть за сборную Казахстана.

- Жоао, можно сказать, что матч с "Актобе" был лучшим для "Кайрата" в сезоне, если учитывать атмосферу на стадионе, статус соперника, качество игры?

- С прошлого года мы развиваемся, команда усердно работает. Думаю, что такие победы показывают результат нашей работы. Сейчас мы должны думать лишь о том, чтобы поддерживать эту планку и только прогрессировать.

- Карпович сказал, что "Кайрат" превзошел "Актобе" в самоотдачи, агрессии. Вы согласны, что именно эти факторы позволили вам победить?

- Стиль игры "Кайрата" действительно можно назвать агрессивным, но это не значит, что мы хотим травмировать соперника. Мы хотим постоянно поддерживать темп, прессинговать, стараться забирать мяч выше, контратаковать.

- Момент с Арсеном Буранчиевым поверг в шок даже болельщиков. Как вы отреагировали? Не повлияло ли это на вас на определенное время?

- Инцидент произошел в самом начале игры, как Сантанта, так и Арсен не пытались нанести друг другу травму, смотрели на мяч. Но, к сожалению, футбол такой вид спорта, где высоки риски получить травму. Желаю Арсену и Элдеру здоровья, надеюсь, все будет хорошо.

- Вы лидируете в гонке бомбардиров и в целом ваша роль в "Кайрате" сильно возросла за последний год. Вы чувствуете, что стали лидером и можно сказать тащите команду? 

- Не стал бы говорить, что я тащу команду, это прежде всего слаженная работа всего коллектива. Я стараюсь помочь голами и ассистами, я не играю на поле один. И о той же гонке бомбардиров я сейчас не думаю, концентрируюсь лишь на результатах "Кайрата".

Бразилец рвется в сборную Казахстана. Жоао Пауло разрывает КПЛ, заговорил по-казахски и стал сенсеем в "Кайрате"

Напомним, что "Кайрат" обыграл "Актобе" в центральном матче девятого тура КПЛ со счетом 2:1. Жоао Пауло на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана - на его счету восемь забитых мячей.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Сборная РК по футболу

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