"Не было ни одной беседы с Адиевым". Кекер - о невызове кайратовцев в сборную и разгроме над "Аксу"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер высказался о победе над "Аксу" (4:1) в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
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- Это был последний домашний матч в этом году. У нас получился огромный контраст: неделю назад в товарищеском матче было 20 000 болельщиков, а сегодня важная игра за три очка, и пришло мало людей. Тем, кто пришел, от своего лица и от лица команды, хочется сказать большое спасибо, - приводит слова Кекера пресс-служба алматинского клуба.
- Вы удовлетворены ходом игры и ее содержанием?
- Мы ставили задачу выиграть последний домашний матч. Важно было набрать три очка. Остался маленький осадок из-за того, что пропустили гол. Ребята старались делать то, что мы от них требуем.
- Если не секрет, то о чем вы общались с Максимом Зуевым, когда уходили на перерыв?
- Это нормальный процесс. У нас тренер-аналитик и помощник сидят на крыше. Они видят свою картину, я вижу свою. Мы обсуждали, что можно улучшить, что нужно продолжать делать, а что нужно изменить. Это простые рабочие моменты, каких-то глобальных тем не было.
- От лица болельщиков и журналистов поздравляем с успешным и достойным выступлением в этом сезоне. Вы сами удовлетворены исходом этого сезона?
- "Кайрат" - это топ-клуб, самый лучший в Казахстане. Естественно, как игроки, так и тренерский штаб не удовлетворены тем, что заняли четвертое место. Мы рассчитываем на большее и хотим большего. Я помню времена, когда в "Кайрате" второе место считалось провалом. Хотя в этом году мы набрали больше очков, чем в прошлом. Забили мячей больше, пропустили меньше. Но это не тот результат, который мы хотим видеть. Понятно, что у нас играет очень много молодых игроков. Мы доверяем им, выпускаем их - кто-то оправдывает доверие, кто-то нет.
- А учитывая бюджеты клубов, это ведь хороший результат?
- Играть выходят не бюджеты клубов, а люди. В этом году мы недобрали очки в тех матчах, когда могли или обязаны были их брать. Но это футбол. Было много положительных моментов. Если говорить о прогрессе команды, то в этом году мы научились играть в важных матчах. Против нас многие команды стали закрываться, чего не было до этого. Это тоже элемент нашего развития. Нам нужно учиться не давать таким командам шанса, забивать первыми и делать счет крупнее. Это то, что было сегодня. До матча с "Атырау" осталось 8 дней, мы хотим провести их профессионально и подготовиться, вне зависимости от того, что она теперь не имеет турнирного значения.
- Ранее вы говорили, что в национальной сборной Казахстана должно быть больше кайратовцев. Сейчас там играли воспитанники "Кайрата" - тот же Алип, Оразов. Но почему не вызывают игроков из вашей команды?
- Каждый футболист ставит перед собой цель - играть в национальной сборной. Когда наши игроки получают вызов, они радуются и с большим желанием едут в сборную. У них есть тренерский штаб, который определяет состав. У меня не было ни одной встречи или беседы с Магомедом Адиевым. Если не попадают игроки, значит по каким-то критериям они не подходят. Может, на данный момент. В будущем, может, на них будут рассчитывать. Остается только одно - работать, работать и работать. Остаюсь при своем мнении - думаю, что в будущем в национальной сборной будет больше наших воспитанников. Если посмотреть сборную U-21, то туда вызвали 10 наших игроков. Просто им нужно время. Может быть, они сейчас совершают ошибки, которые непростительны на уровне национальной сборной. Мы будем следить и смотреть. К сожалению, на данный момент никто не получил вызов в национальную сборную. Надо стабилизировать свою игру и задавать вопросы к себе.
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