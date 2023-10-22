"Не было ни одной беседы с Адиевым". Кекер - о невызове кайратовцев в сборную и разгроме над "Аксу"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер высказался о победе над "Аксу" (4:1) в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

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- Это был последний домашний матч в этом году. У нас получился огромный контраст: неделю назад в товарищеском матче было 20 000 болельщиков, а сегодня важная игра за три очка, и пришло мало людей. Тем, кто пришел, от своего лица и от лица команды, хочется сказать большое спасибо, - приводит слова Кекера пресс-служба алматинского клуба.

- Вы удовлетворены ходом игры и ее содержанием?

- Мы ставили задачу выиграть последний домашний матч. Важно было набрать три очка. Остался маленький осадок из-за того, что пропустили гол. Ребята старались делать то, что мы от них требуем.

- Если не секрет, то о чем вы общались с Максимом Зуевым, когда уходили на перерыв?

- Это нормальный процесс. У нас тренер-аналитик и помощник сидят на крыше. Они видят свою картину, я вижу свою. Мы обсуждали, что можно улучшить, что нужно продолжать делать, а что нужно изменить. Это простые рабочие моменты, каких-то глобальных тем не было.

- От лица болельщиков и журналистов поздравляем с успешным и достойным выступлением в этом сезоне. Вы сами удовлетворены исходом этого сезона?

- "Кайрат" - это топ-клуб, самый лучший в Казахстане. Естественно, как игроки, так и тренерский штаб не удовлетворены тем, что заняли четвертое место. Мы рассчитываем на большее и хотим большего. Я помню времена, когда в "Кайрате" второе место считалось провалом. Хотя в этом году мы набрали больше очков, чем в прошлом. Забили мячей больше, пропустили меньше. Но это не тот результат, который мы хотим видеть. Понятно, что у нас играет очень много молодых игроков. Мы доверяем им, выпускаем их - кто-то оправдывает доверие, кто-то нет.

- А учитывая бюджеты клубов, это ведь хороший результат?

- Играть выходят не бюджеты клубов, а люди. В этом году мы недобрали очки в тех матчах, когда могли или обязаны были их брать. Но это футбол. Было много положительных моментов. Если говорить о прогрессе команды, то в этом году мы научились играть в важных матчах. Против нас многие команды стали закрываться, чего не было до этого. Это тоже элемент нашего развития. Нам нужно учиться не давать таким командам шанса, забивать первыми и делать счет крупнее. Это то, что было сегодня. До матча с "Атырау" осталось 8 дней, мы хотим провести их профессионально и подготовиться, вне зависимости от того, что она теперь не имеет турнирного значения.

- Ранее вы говорили, что в национальной сборной Казахстана должно быть больше кайратовцев. Сейчас там играли воспитанники "Кайрата" - тот же Алип, Оразов. Но почему не вызывают игроков из вашей команды?

- Каждый футболист ставит перед собой цель - играть в национальной сборной. Когда наши игроки получают вызов, они радуются и с большим желанием едут в сборную. У них есть тренерский штаб, который определяет состав. У меня не было ни одной встречи или беседы с Магомедом Адиевым. Если не попадают игроки, значит по каким-то критериям они не подходят. Может, на данный момент. В будущем, может, на них будут рассчитывать. Остается только одно - работать, работать и работать. Остаюсь при своем мнении - думаю, что в будущем в национальной сборной будет больше наших воспитанников. Если посмотреть сборную U-21, то туда вызвали 10 наших игроков. Просто им нужно время. Может быть, они сейчас совершают ошибки, которые непростительны на уровне национальной сборной. Мы будем следить и смотреть. К сожалению, на данный момент никто не получил вызов в национальную сборную. Надо стабилизировать свою игру и задавать вопросы к себе.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 24 17 4 3 45-19 55 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 24 13 9 2 41-20 48 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Атырау 24 8 9 7 24-26 33 7 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 8 Кайсар 24 8 6 10 29-30 30 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 24 7 7 10 29-32 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 24 7 4 13 24-35 25 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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